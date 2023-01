Leo ist seit einigen Tagen der größte Schatz von Josephine Gädtke (21) und Dominik Alter (24) aus Fürstenwalde. Am 17. Dezember kam der kleine Junge auf die Welt. Er ist das erste Kind des jungen Paares. Diesen Namen, verrät die Mutter, hatte sie bereits Jahre vorher im Kopf. „Schon als Mädchen fand ich ihn gut.“

Dass Leo übersetzt „der Löwe“ oder „der Löwenstarke“ bedeutet, gefällt dem Pärchen gut. Dass auch andere Familien den Namen schön finden und er es 2022 im Standesamt von Bad Saarow, das sich wenige Schritte von der Geburtsstation des Helios Klinikums entfernt befindet, in die Top 10 geschafft hat, findet Josephine Gädtke super.

In der Hitliste der beliebtesten Namen steht Leo in Bad Saarow auf Platz zwei. Fünfmal wurde er vergeben. Damit landet er direkt hinter Sieger Emil – so haben sechs Mütter ihre Kinder genannt. Im Vorjahr machten noch Felix und Paul das Rennen. Bei den Mädchen landeten 2022 Charlotte, Lina und Mia mit jeweils acht Nennungen auf dem ersten Platz – 2021 war noch Emma die Siegerin.