„Mischlingshunde sind wahre Wundertüten“, sagt Stefanie Wilke. Die Hundetrainerin aus Fürstenwalde arbeitet mit verschiedenen Rassen, aber auch mit Mischlingen. Anlässlich des internationalen „Tag des Mischlingshundes“ am 31. Juli wollte MOZ von der Expertin wissen: Was zeichnet einen Mischling aus? Ist er seltener krank? Welcher Mix ist beliebt?

„Das lässt sich so allgemein gar nicht sagen. Es gibt jedenfalls nicht ‚den Mischling’“, erklärt Wilke. Von einem Mischling ist die Rede, wenn mindestens zwei Rassen miteinander gekreuzt wurden.

Oftmals vereinen sich aber auch weitaus mehr Rassen in einem Hund. „Wer einen Mischlingswelpen bei sich aufnimmt, sollte sich auf alles gefasst machen“, mahnt die gelernte Tierarzthelferin. Äußere Merkmale ließen sich oft schwer voraussagen. Heißt: Erstmal ausgewachsen, kann aus einem kleinen, kurzhaarigen Schlappohr-Hündchen ganz schnell ein stattlicher Vierbeiner mit nach oben stehenden Lauschern und Fell zum Wuscheln werden. „Ausgewachsen sind Hunde in der Regel nach sieben bis neun Monaten. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte also einen älteren Mischling aufnehmen. Im Tierheim warten ganz viele auf ein Zuhause“, so die Hundebesitzerin.