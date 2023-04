Ende Juli 2023 geht Landrat Rolf Lindemann (SPD) in den Ruhestand. An diesem Sonntag (23. April) können rund 153.000 Menschen im Landkreis Oder-Spree einen neuen Landrat wählen.

Es gibt 238 Wahllokale. Sie sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Genügend Wahlhelfer und Wahlvorstände dürften überall am Start sein, denn dem Kreiswahlbüro seien keine Probleme gemeldet worden, teilt Kreissprecher Mario Behnke mit.

Diese acht Kandidaten stehen zur Wahl

Der Stimmzettel – so wird die Reihenfolge festgelegt

Die Stimmzettel und die Umschläge für die Briefwahl werden amtlich hergestellt. Dafür und für die rechtzeitige Übergabe an die Wahlvorstände und die Wahlbehörde ist der Wahlleiter verantwortlich. Das ist Michael Buhrke.

Die Reihenfolge der Wahlvorschläge auf dem Zettel richtet sich nach der Stimmenzahl, die die Parteien, politischen Vereinigungen, Wählergruppen und Einzelbewerber bei der letzten Wahl zur Vertretung des Wahlgebietes erreicht haben; im Übrigen ist die Reihenfolge alphabetisch. Das regelt das Kommunalwahlgesetz

Wer darf wählen?

Etwa 153.000 Frauen und Männer. Das Mindestalter beträgt 16 Jahre. Zur Stimmabgabe ist die Wahlbenachrichtigung mitzubringen und der Personalausweis bereitzuhalten – bzw. der Identitätsausweis oder Reisepass von Unionsbürgern.

Auszählung der Stimmen

Sobald ab 18 Uhr die Wahllokale geschlossen haben, ermittelt der Wahlvorstand in öffentlicher Sitzung das Wahlergebnis im Wahlbezirk. Die Ergebnisse werden am Abend der Landratswahl auf der Webseite der Kreisverwaltung www.l-os.de veröffentlicht. Auch an dieser Stelle werden Sie eine Grafik finden, sobald die ersten Wahlergebnisse vorliegen.

Wer ist gewählt?

Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat, sofern diese Mehrheit mindestens 15 von Hundert der wahlberechtigten Personen umfasst. Erhält kein Bewerber diese Mehrheit, so findet am Sonntag, 14. Mai 2023, in der Zeit von 8 bis 18 Uhr eine Stichwahl statt.

Sollte in der Haupt- und in der Stichwahl keine Bewerberin und kein Bewerber die Voraussetzungen für eine Direktwahl erfüllen, käme ein komplett neues Verfahren in Gang, bei dem die Stelle der Landrätin, des Landrates ausgeschrieben würde. Die Entscheidung läge dann bei den Mitgliedern des Kreistages.