Es hat nicht allzu viel gefehlt, und Oder-Spree wäre vor dem thüringischen Sonneberg der erste Landkreis in Deutschland geworden, in dem ein Vertreter der Alternative für Deutschland (AfD) per Direktwahl Landrat wird. Auf 47,6 Prozent der Stimmen kam AfD-Mann Rainer Galla bei der Stichwahl am 14....