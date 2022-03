Zwei Chöre haben gesungen, das russisch-ukrainische Trio Scho hat vor allem bei Menschen aus der Ukraine für Tränen gesorgt und Eberhard Henkel hat seine weißen Tauben in den blauen Himmel steigen lassen – rund 130 Menschen sind am Freitagabend zu einer Friedenskundgebung auf den Markt Fürstenwalde gekommen. Stadtverordnete der Partei die Linke hatten erneut zu der Aktion eingeladen. Diese entwickelt sich zum Treff und zum Markt für Informationen. Auch für neue Hilfsaktionen für Menschen aus und in der Ukraine.

Laura Amorin sucht in Fürstenwalde Helfer fürs Spenden-Sortieren

Wer helfen möchte, kann sich in Fürstenwalde jetzt auch an die Unternehmerin Laura Amorin wenden. Sie hat eine Fläche im Gewerbeparkring 51 organisiert und will dort Sachspenden für die Ukraine sammeln. Losgehen soll es am Montag (7. März). Dafür braucht sie noch Freiwillige, die helfen, die Sachen entgegenzunehmen. Wer Zeit hat, kann Laura Amorin anrufen unter 0157 36286077. Sachen die gebraucht werden, sind: Betten, Bettwäsche, Decken, Kissen, Hygieneartikel und Babynahrung. Die Aktion ist erst mal begrenzt bis zum 10. März, weil dann ein Lkw der Wirtschaftsjunioren Brandenburg kommt, und alles abholt. Es ist angedacht, die Aktion zu verlängern.

Die Stadt Fürstenwalde hat ein Spendenkonto eingerichet

Die Stadt Fürstenwalde hat ein Spendenkonto eingerichtet. Darüber hat Bürgermeister Matthias Rudolph (BFZ) am 3. März in der Stadtverordnetenversammlung informiert. Monika Fiedler (Linke) hat bei der Friedensdemo bereits Spenden dafür gesammelt. Wer spenden möchte, findet die Bankverbindung und alle anderen Informationen hier

Parkclub Fürstenwalde – Spendenstopp

Auch der Parkclub der Kulturfabrik Fürstenwalde hat eine Spendenaktion gestartet. Allerdings kamen in der ersten Woche bereits so viele Sachspenden zusammen, dass am 3. März zunächst ein Spendenstopp ausgerufen wurde. Am Wochenende sollte der erste Hilfstransport Richtung Ukraine starten.

Fürstenwalde Nord - Spenden-Sammlung

In Fürstenwalde betreut auch die Ukrainerin Liudmyla Vidler mit vier weiteren Ehrenamtlichen eine Sammelstelle unter dem Dach der Caritas. Sie befindet sich in der Trebuser Straße 60.

Eintracht Reichenwalde sammelt weiter

Außerdem hat der SV Eintracht Reichenwalde eine sehr erfolgreiche Spendenaktion . Dessen Vorsitzender Michael Lampelt ist ganz überwältigt – und sagt: „Es geht weiter.“ Gebraucht werden Lebensmittel in Form von Fertigprodukten, Süßigkeiten und Energieriegel, Wasser in Plasteflaschen, Hygiene- und Drogerieartikel wie Duschbad, Haarwäsche, Taschentücher, Windeln, Cremes, Medikamente, wie Schmerz- und Fiebertabletten und Erste-Hilfe-Artikel. Aber auch Bargeld für die Fahrer, die alles transportieren, wäre gut. Adresse: Saarower Straße 34 in Reichenwalde. Ist niemand vor Ort, können die Sachen einfach vor die Tür gestellt werden.