Die Nachricht hatte für Aufregung in der Stadt gesorgt: Der Busverkehr Oder-Spree ist nicht damit einverstanden, dass der ÖPNV-neuralgische Punkt Spreebrücke für eine Veranstaltung in den Vormittagsstunden des 14. Juni gesperrt wird.

Special Olympics World Games Fackellauf über die Spreebrücke für Special Olympics auf der Kippe Fürstenwalde Nun gibt es neue Entwicklungen, wie moz.de vom Fürstenwalder Vorbereitungsteam für die Host-Town (Gastgeberstadt)-Offerten in Fürstenwalde erfuhr. Die Veranstaltungen finden unmittelbar vor den Special Olympics World Games Berlin 2023 statt, die in der deutschen Hauptstadt und in Bad Saarow (Golfen) ausgetragen werden.

Wie jetzt publik wurde, habe der Busverkehr Oder-Spree (BOS) inzwischen seinen Einspruch zurückgenommen – und die Organisatoren haben die Wegstrecke modifiziert, um die Verkehrseinschränkungen für die Fahrzeug-Nutzer der Spreebrücke so kurz als möglich zu halten. Verhandlungen und Abstimmungen laufen, hieß es weiter aus dem Orgteam.

Von der Bahn-Pressestelle, die den BOS vertritt, heißt es, man erwarte ein offizielles Anhörungsverfahren. Wie ein Sprecher mitteilt, werde der BOS „nichts blockieren, benötigt aber klare Weisungen und operative Flexibilität, weil in der Sperrzeit diverse Stadtteile nicht bedient werden können“.

Nach gegenwärtigem Stand (26. April) ist geplant, dass der Fackellauf von dem Gelände der Samariteranstalten aus zunächst die Tieck- und Puschkinstraße auf der Route des olympischen Fackellaufes liegen werden. Die Flamme wurde in Athen entzündet, wird von einer Fürstenwalder Delegation am Berliner Flughafen BER in Schönefeld abgeholt und per Fahrzeug über die Autobahn A12 zu der diakonischen Einrichtung der Samariteranstalten gebracht.

Spree-Parkplatz Fürstenwalde an der Bebelstraße bleibt nutzbar

Die Kreuzung August-Bebel-/Langewahler Straße und auch der große Parkplatz an der Spree werden somit höchstwahrscheinlich für den normalen Autoverkehr nutzbar bleiben, kündigt Erik Neumann vom Vorbereitungsteam für die Host Town-Gastgebertage Fürstenwaldes an.

Für all jene, die mit der Fackel unterwegs sein werden – immerhin bis zu 500 Aktive – gibt es neben dem offiziellen Lauf über die Rauener Straße, Spreebrücke, Eisenbahnstraße, den Goetheplatz zur Bullenwiese auch eine Abkürzung.

Sie wird es all jenen, die nicht so gut zu Fuß sind, ermöglichen, direkt hinter der Spreebrücke den Fußweg zum Spreeufer zu nehmen und so auch zur Bullenwiese zu gelangen. Und damit soll wohl auch die Sperrzeit erheblich gekürzt werden.

„Wir wollen die Straßensperrung so kurz als möglich halten“, bestätigt auch Stadtsprecherin Nadine Gebauer.

Zuschauer bei Fackellauf und Triathlon in Fürstenwalde erwünscht

Special Olympics World Games 2023 Wie man sich den Olympia-Geist mit Souvenirs nach Hause holen kann Fürstenwalde Wichtig ist dem Vorbereitungsteam für den Fackellauf, dass sich Zuschauer am Wegesrand finden und den Aktiven zujubeln. Spezielle Fähnchen werden dafür vorbereitet. Gerne dürfen sich diese Menschen dem Zug an dessen Ende anschließen und so zum Veranstaltungsort Bullenwiese gelangen, informieren die Organisatoren.

Am Ufer der Spree soll es in den Vormittagsstunden des 14. Juni eine ganze Reihe von Angeboten geben. Unter anderem einen Triathlon mit rund 200 Meter Schwimmen in der Spree, zehn Kilometer auf dem Fahrrad und zwei Kilometer Laufen. Start, Ziel und der nötige Wechselgarten werden im Bereich der Bullenwiese aufgebaut und können von den Zuschauern beobachtet werden. Die Athleten sind dann unter anderem in Richtung Friesenstadion/ Hangelsberg mit dem Rad unterwegs. Für die Laufstrecke wird aktuell eine Tour über die Spreebrücke, die Lotichiusstraße, den Wanderweg an der Spree und die Altstadtbrücke zurück Richtung Bullenwiese favorisiert.

Flashmob und inklusiver Chor an der Spree geplant

Die United Dancers planen ihren gemeinsamen Flashmob mit format-Beschäftigten ebenfalls auf der Spreewiese, zudem wird ein inklusiver Chor auftreten und es gibt Imbissangebote für die Zuschauer.

Gegen 13 Uhr, so ist es vorgesehen, wird die Veranstaltung am 14. Juni beendet sein. Bis dahin sind auch mindestens die Parkplätze an der Bullenwiese nicht nutzbar, auch rund um den Goetheplatz wird es Park-Einschränkungen geben müssen: Die rund 100 Polizisten aus mehreren Ländern, allesamt Teilnehmer am Fackellauf, werden von der Spree aus zur nächsten Station ihrer Fackelträger-Tour gefahren werden.