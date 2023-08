Mit dem Beginn des neuen Monats sind die Ferien endgültig vorbei. Familien sind aus dem Urlaub zurückgekehrt, die Kinder haben ihre erste Schulwoche hinter sich.

Grund genug für viele Veranstalter in Fürstenwalde, dem Amt Odervorland und am Scharmützelsee zu Festen, Märkten und Konzerten einzuladen.

Hoffest bei „Kürbisolli“ in Fürstenwalde

„Kürbisolli“, lädt am Sonnabend (2. September) ab 10 Uhr zum Hoffest am Beerenweg 6 in Fürstenwalde ein. Es gibt Kürbisse, Kulinarisches aus eigener Ernte, Stände, Unterhaltung mit DJ Bolle, Bauernmarkt, Seifen- und Korbflechten-Workshops. Für Kinder sind Hüpfburg, Tollen im Stroh und Kürbis-Bemalen angekündigt. Der Eintritt kostet 1 Euro und ist für Kinder bis 14 Jahren frei. Wer beim Trödelmarkt teilnehmen will, meldet sich unter Tel. 0173 7279077 an. Oliver Langheim: „Kürbisolli“ aus Fürstenwalde fährt gerne mit seinen Pracht-Exemplaren zu Wiege-Meisterschaften. Nun lädt er am Sonnabend zum Hoffest nach Fürstenwalde ein.

„Zusammen im Wald“ feiert Premiere

Der Stadtforst Fürstenwalde und Partner laden am Sonnabend zum Familienfest unter Buchen namens „Zusammen im Wald“ ein. Es gibt Mitmach-Angebote, Baumklettern, Puppentheater und Shows. Der Nachfolger vom „Rock für den Wald“ ist von 13 bis 19 Uhr an der Pintschbrücke (Kreisel in Richtung Hangelsberg) zu erleben.

Vorbereitungen für das Waldfest in Fürstenwalde: Hier kommen die Strohballen, auf denen die Zuschauer vor der Bühne sitzen können. Dort ist um 15 Uhr Hunde Comedy zu erleben, danach, ab 16 Uhr, sorgen Frank & seine Freunde für Unterhaltung. Das erste Mal soll es eine Hüpfburg aus Stroh und Heu geben. Gabriele Lorenz, Martin Müller und Anja Henning vom Stadtforst helfen beim Aufbau.

© Foto: Alexander Winkler

Ab 15 Uhr soll es dort beispielsweise Hunde-Comedy geben, ab 16 Uhr sollen Frank & seine Freunde auf der Bühne stehen. Erstmals gibt es eine Hüpfburg aus Heu und Stroh. Eintritt ist frei.

Tierpark feiert Country-Fest mit viel Musik und Tanz

Sängerin Undine Lux, Tänzerinnen und Tänzer, Stände und natürlich Tiere: Beim Country-Fest am Sonntag (3. September) im Heimattiergarten Fürstenwalde dürfte für die ganze Familie etwas dabei sein. „Los geht es gegen 9.45 Uhr mit den Jagdhornbläsern“, sagt Tierparkchefin Katharina Drewitz.

Tierpflegerin Marika und Lämmchen Armineus (links) und Tierparkchefin Katharina Drewitz mit Luciver auf dem Arm. Beide Böcke sind ein halbes Jahr alt.

© Foto: Alexander Winkler

Ab etwa 10 Uhr wird der Tanzkreis Fürstenwalde für Unterhaltung sorgen. Im Anschluss tritt ein Puppenspieler auf. Danach gehört die Bühne der Tanzgruppe CarMa`s aus Eisenhüttenstadt. Wer Sängerin Undine Lux erleben möchte, sollte sich gegen 14 Uhr an der Bühne einfinden, sagt Drewitz. Danach stehen die Tänzerinnen des Trebuser Carnevals Clubs in den Startlöchern. Und gegen 15.45 Uhr ist eine Vorstellung der Jagdhundeführer vorgesehen. Der Heimattiergarten öffnet bereits um 9 Uhr. Eintritt: 6 Euro für Erwachsene, 3 Euro für Kinder.

Samariterfest am Sonntag

Unter dem Motto „Hinsehen“ findet auf dem Gelände der Samariteranstalten in Fürstenwalde am Sonntag das Samariterfest statt. Es beginnt um 10.30 Uhr mit Gottesdienst auf der Festwiese (Ecke Gellertstraße/Wielandstraße). Ab 11.15 Uhr laden Stände zum Informieren und Ausprobieren ein. Es gibt Musik, Tanzauftritte und Kita-Flohmarkt. Die Räume der Korczak-Schule sind geöffnet, die Burgdorf-Schule präsentiert sich, auch am gegenüberliegenden Altenpflege-Wohnheim „Katharina von Bora-Haus“ gibt es Programm.

Wikingerschach und Kindersommerfest in Berkenbrück

Ein Wikingerschach -Turnier steigt ab 10 Uhr in Berkenbrück auf dem Sportplatz an der Spree. Organisiert hat es Familie Stock. Das Starterfeld mit 32 Teams ist voll, aber Zuschauer sind den ganzen Tag über willkommen. Der Feuerwehr-Verein kümmert sich um Getränke und Essen für Spieler und Besucher.

Auf den Spreewiesen am Badestrand veranstaltet die Berkenbrücker-Interessen-Gemeinschaft (B.I.G.) ein Schulstarter- und Kindersommerfest mit Kindersachenfloh- und Kreativmarkt. Wer einen Stand haben will, meldet sich bei Jeannette Lehmann unter Tel. 0173 2341555 oder https://www.berkenbrueck-big.de/ an. Beim Fest gibt es von 10 bis 17 Uhr Hüpfburg und Soccerarena, gratis Zuckerwatte für Erstklässler. Verkauft werden Getränke, Süßes und Kuchen. Auch Buggys Rollende Softeiskiste ist angekündigt, ebenso Live-Kettensägenschnitzen mit Verkauf der Skulpturen.

Fast 100 Stände beim Trödelmarkt in Heinersdorf

Dorfaue von Heinersdorf (Hauptstraße) am Sonnabend der Trödelmarkt statt. Flanieren unter Kastanien und dabei um Schätze aus Kleiderschrank, Keller, Haus und Garten feilschen, das ist von 10 bis 14 Uhr möglich. Anmeldungen sind nicht mehr möglich, die Liste ist mit fast 100 Ständen voll. Um die Einweisung und medizinische Absicherung kümmert sich der Verein „Spür- und Rettungshunde Ostbrandenburg“. Es gibt Imbiss und die Kinder-Feuerwehr verkauft Kaffee und Kuchen. Hochbetrieb an Ständen: In Heinersdorf (Gemeinde Steinhöfel) gibt es zweimal im Jahr einen Trödelmarkt – der nächste ist am Sonnabend, 2. September.

Erntefest in Beerfelde mit Fackel-Umzug

Erntefest am Sonnabend am Freizeitzentrum „Am Barschpfuhl“. Ab 12 Uhr gibt es Essen aus Gulaschkanone, Pfanne und Grill, Eis, Getränke sowie Cocktails. Ab 13.30 Uhr gibt es Stände und Bauernrallye, auch der Dartclub stellt sich vor. Von 14 bis 17 Uhr ist Preiskegeln im Haus, zeitgleich gibt es draußen Auftritte für Jung und Alt. Ab 15 Uhr wird Reiten für Kinder angeboten. Um 19.30 Uhr startet am „Sonnenhof“ (Am Anger 28) der Ernte-Umzug mit Fackeln durchs Dorf. 20.30 bis 1.30 Uhr ist Tanz unter der Erntekrone mit DJ Icke. Der Eintritt ist tagsüber frei, ab 19 Uhr zahlen Gäste über 16 Jahre 3 Euro. Vereint vor großer Schürze: Axel Perroux (v.l.), Doris Ehseluns, Erika Wittig, Monika Pooch, Anneliese Tromm, Jens Rosner sowie knieend Christina Strauß haben wieder die Erntepuppe am Beerfelder Anger aufgebaut und kostümiert. Mitstreiterin Jana Pooch war zum Abschluss-Foto schon weg. Das Kunstwerk aus Stroh wirbt für das Erntefest am 2. September.

Längst wirbt am Dorfanger die große Strohpuppe für das Erntefest in Beerfelde. Ein halbes Dutzend Ehrenamtler haben diese mit Schürze sowie BH-Kissen zu einem wahren Hingucker gestaltet. Gefeiert wird das von Ortsbeirat und Vereinen organisierte Erntefest am Sonnabend am Freizeitzentrum „Am Barschpfuhl". Ab 12 Uhr gibt es Essen aus Gulaschkanone, Pfanne und Grill, Eis, Getränke sowie Cocktails. Ab 13.30 Uhr gibt es Stände und Bauernrallye, auch der Dartclub stellt sich vor. Von 14 bis 17 Uhr ist Preiskegeln im Haus, zeitgleich gibt es draußen Auftritte für Jung und Alt. Ab 15 Uhr wird Reiten für Kinder angeboten. Um 19.30 Uhr startet am „Sonnenhof" (Am Anger 28) der Ernte-Umzug mit Fackeln durchs Dorf. 20.30 bis 1.30 Uhr ist Tanz unter der Erntekrone mit DJ Icke. Der Eintritt ist tagsüber frei, ab 19 Uhr zahlen Gäste über 16 Jahre 3 Euro. Vereint vor großer Schürze: Axel Perroux (v.l.), Doris Ehseluns, Erika Wittig, Monika Pooch, Anneliese Tromm, Jens Rosner sowie knieend Christina Strauß haben wieder die Erntepuppe am Beerfelder Anger aufgebaut und kostümiert. Mitstreiterin Jana Pooch war zum Abschluss-Foto schon weg. Das Kunstwerk aus Stroh wirbt für das Erntefest am 2. September.

Sieversdorf lädt auf den Hof der „Alten Schule“

Zum Dorf- und Erntefest wird am Sonnabend nach Sieversdorf eingeladen. Ab 10 Uhr wird in der Dorfmitte beim Volleyballmatch um den Wanderpokal gekämpft. Um 13.30 Uhr gibt es einen Erntewagen-Umzug durchs Dorf. Start und Ziel ist die „Alte Schule“ (Lichtenberger Weg 4). Dort wird auf dem Hof weitergefeiert – mit Kinderflohmarkt ab 14 Uhr sowie Kuchenbuffet ab 15 Uhr. Die Oderbrucher Blasmusikanten sorgen für Stimmung und es tritt der Jacobsdorfer Carnevals Verein auf. Es gibt Hüpfburg und Kegelbahn. Abends ist Laternenumzug und Tanz mit DJ Enrico.

Alt Madlitz feiert Dorffest mit Tanz-Auftritten

Der Bürger- und Sportverein veranstaltet am Sonnabend das Dorffest in Alt Madlitz. Bei freiem Eintritt wird ab 14 Uhr auf dem Platz gegenüber der Kirche gefeiert. Die Tanzgruppe „Mir zu Liebe“ und der Tanzkreis Fürstenwalde treten auf, auch der Döbberiner Sängerchor M10 und DJ Dome. Für die Kleinsten ist Clown Kaily dabei, es gibt eine Hüpfburg und Kinderschminken. Die Curryfee zaubert Burger und Pommes, aber auch von Alt Madlitzern selbst gebackene Kuchen und ein Bierwagen versüßen das Fest.

Filmfestival in Bad Saarow

Seit Donnerstag und noch bis Sonntag läuft in Bad Saarow das Festival „Film ohne Grenzen - without borders“. Filmemacher aus aller Welt präsentieren Beiträge, es finden Gesprächsrunden statt.

Namhafte Schauspieler und Filmschaffende sind dabei. Das Schwerpunktthema 2023 lautet „Zuversicht“. Vorführungen gibt es in der Kulturscheune auf dem Eibenhof (Alte Eichen 33) und im Cinema by Velotel (Ulmenstraße 2). Weitere Informationen und Tickets unter: www.filmohnegrenzen.de

Hotel Esplanade feiert rundes Jubiläum

Mit einem Sommerfest am SeeBadSaarow und am Strand (Seestraße 36) feiert das Hotel Esplanade am Sonnabend von 11 bis 22 Uhr 20. Geburtstag – mit Drinks, Cocktails und Snacks. Musik machen DJ Marie Chain & Philipp Cullen Percussions, die Band „Cube" & Lars Ditteich (Saxofon). Ab 22 Uhr gibt es zum Abschluss eine Feuershow von Freaks on Fire.

Für Radler: Tour de MOZ und Radscharmützel

Am Sonntag ist Radscharmützel von 10 bis 16 Uhr. „Erfahren Sie die Region um den Scharmützelsee und den Storkower See doch mit der Familie!", lautet das Motto. Start und Ziel ist der Hafen in Bad Saarow. Es gibt verschiedene Touren, zu finden unter www.scharmuetzelsee.de. 23 Stempelstellen fürs Radeldiplom gibt es in Storkow, Reichenwalde, Bad Saarow, Dahmsdorf, Diensdorf-Radlow, Wendisch Rietz, Herzberg, Lindenberg, Rauen und Fürstenwalde.

Die von Lutz Werner geführte 15. Etappe der Tour de MOZ startet am Sonntag um 10.15 Uhr am Marktplatz Storkow. Geradelt wird 30 Kilometer über Wendisch Rietz nach Bad Saarow.

Kunstmarkt der Kreativen entlang der Seestraße

Parallel zum Rad-Scharmützel findet am Sonntag von 10 bis 17 Uhr der Kunstmarkt Bad Saarow statt. Die vom Fürstenwalder CTA-Kulturverein Nord organisierte Veranstaltung steht unter dem Motto „Profession-Hobby-Leidenschaft“. An 70 Ständen entlang der Seestraße präsentieren Künstler und Kunsthandwerker – von Amateur- bis Berufskünstler – ihre Werke, um mit Besuchern ins Gespräch zu kommen, Kunst zu verkaufen und Kontakte zu knüpfen.