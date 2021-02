Mit 246,8 wird die Sieben-Tages-Inzidenz für Ostprignitz-Ruppin vom Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG), die bindend ist für mögliche Kita-Wiederöffnungen oder die Aufhebung der 15-Kilometer-Regel, angegeben. Damit verzeichnet der Landkreis am Montag zwar einen gesunkenen Wert, der jedoch immer noch der höchste in ganz Brandenburg ist. Es folgen die Landkreise Prignitz (227,2) und Oberspreewald-Lausitz (222,2). Bundesweit rangiert OPR laut Angaben des Robert-Koch-Institutes an sechster Stelle, mit dem Inzidenz-Wert von 246,8, der deutlich über dem Bundesschnitt von 90,9 liegt.

Sieben neue Corona-Fälle in Ostprignitz-Ruppin

Am Montag vermeldete das Gesundheitsamt in Neuruppin weitere sieben Neuinfektionen. Außerdem gibt es drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung. „Eine Frau und ein Mann aus Neuruppin im Alter von Mitte 80 Jahren beziehungsweise Ende 80 sowie eine Frau Mitte 80 aus Wittstock sind leider verstorben“, so Landkreis-Sprecher Alexander von Uleniecki, der den Angehörigen der Verstorbenen sein Beileid aussprach. Damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle auf 108. Außerdem sei ein weiterer Patient, der zwar im Landkreis in einem Krankenhaus behandelt wurde, aber nicht aus Ostprignitz-Ruppin stammt, ebenfalls verstorben, so von Uleniecki.

3086 Corona-Fälle seit Beginn der Pandemie in OPR

Seit Beginn der Pandemie im Frühjahr haben sich bereits 3086 Menschen aus OPR nachweislich mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 angesteckt. 2188 von ihnen gelten als genesen. Das sind 79 mehr als noch am Sonntag. „Weiterhin werden 66 Menschen in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung in den Krankenhäusern im Landkreis behandelt“, teilte der Landkreis-Sprecher mit. „22 von ihnen werden intensivmedizinisch betreut, davon müssen elf beatmet werden.“

Neuruppin und Wittstock bleiben Corona-Hotspots

Die insgesamt noch 790 aktiven Corona-Fälle verteilen sich nach dem Wohnortprinzip wie folgt auf den Landkreis: Die Hochburgen bleiben weiterhin Neuruppin mit 398 und Wittstock mit 137 aktiven Fällen. Fehrbellin liegt mit 54 nur noch knapp über der 50er-Marke. Das Amt Temnitz meldet 38 aktive Corona-Fälle, Wusterhausen 35, Rheinsberg 33 und Heiligengrabe 30. In Neustadt gibt es 24, in Lindow 22 und in Kyritz 19.