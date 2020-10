Am Donnerstagnachmittag vermeldete der stellvertretende Landkreis-Sprecher Manuel Krane mit 26 Corona-Neuinfektionen an nur einem Tag einen neuen Rekordwert für den Landkreis Ostprignitz-Ruppin. Allein in Neuruppin kamen acht Neuinfektionen hinzu, wovon sechs der Tagespflege Regenbogen und ein weiterer einer Sportsbar in der Fontanestadt zuzuordnen sind. Insgesamt liegt die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen seit Beginn der Pandemie jetzt bei 240. Von diesen gelten 128 als genesen, so dass es 112 aktive Covid-19-Fälle im Landkreis gibt.

Bereits am Mittwochmorgen lag die Sieben-Tages-Inzidenz bei 50. Am Donnerstagmorgen erreichte sie einen Wert von 64,7 ohne die jetzt gemeldeten 26 Neuinfektionen. Errechnet wird die Inzidenz, die vom Land stets morgens bekannt gegeben wird, aus der Zahl der Neuinfektionen der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner. Inzidenzen von über 50 beziehungsweise 35 ziehen Einschränkungen nach sich, die über die Umgangsverordnung in Brandenburg geregelt sind. Diese gelten für mindestens zehn Tage nach dem erstmaligen Erreichen der Inzidenz.

Die Neuinfektionen vom Donnerstag verteilen sich auf den gesamten Landkreis. Neben Neuruppin mit jetzt 24 Covid-19-Fällen, gibt es in Kyritz 20 (plus fünf), in Wittstock 17 (plus sieben), in der Gemeinde Wusterhausen drei (plus eins), im Amt Neustadt 19 (plus vier) und im Amt Lindow fünf (plus eins). Unverändert sind die Zahlen in der Gemeinde Heiligengrabe, wo es 23 Corona-Fälle gibt, und in der Gemeinde Fehrbellin, wo es einen Corona-Fall gibt. Weiterhin coronafrei sind Rheinsberg und das Amt Temnitz. „Es gibt aktuell vier stationäre Fälle im Landkreis, drei betreffen die Ruppiner Kliniken, einer das KMG-Klinikum Kyritz“, so Manuel Krane „Alle Patienten befinden sich auf der Normalstation.“

Corona-Fälle auch an Kitas und Schulen

Von den Neuinfektionen vom Donnerstag seien laut Manuel Krane sechs den Stephanus-Werkstätten in Wittstock zuzuordnen. „Unter diesen sechs Personen befinden sich zwei, die in betreuten Wohnformen leben, und eine Person, die im Fahrdienst arbeitet.“ Zwei Fälle gehören zum Ausbruchsgeschehen an der Stephanus-Kita in Kyritz, und zwei Fälle sind im Umfeld des Jugendamtes Kyritz angesiedelt. „Bei einem der zwei Fälle besteht eine Verbindung zum Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium in Kyritz“, so der stellvertretende Sprecher des Kreises. Zwei Neuinfektionen stehen erneut in Zusammenhang mit dem Infektionsgeschehen an einer Bildungseinrichtung im Landkreis Prignitz. „Hiervon betrifft ein Fall die Lindenschule in Kyritz“, so Krane.

„Aufgrund der ansteigenden Infektionszahlen werden die Telefonzeiten der Corona-Hotline unter 03391 6885376 des Landkreises Ostprignitz-Ruppin ausgeweitet“, so Manuel Krane. Die Hotline ist ab sofort zu folgenden Zeiten erreichbar: montags bis donnerstags von 9 bis 15 Uhr, freitags von 9 bis 14.30 Uhr und sonnabends von 9 bis 13 Uhr.