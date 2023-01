Hundebesitzer in Ostprignitz-Ruppin sind weiterhin in Sorge. Nachdem zu Jahresbeginn bereits in Schönberg bei Lindow und in Wulkow Hunde vergiftet wurden, hat sich nun ein Hundebesitzer in Neuruppin an die Polizei gewandt. Sein Hund hatte ein seltsames, weißes Pulver am Ruppiner See entdeckt und davon gefressen.

Wie Polizeiobermeister Jonas Simon von der Polizeiinspektion in Neuruppin am Donnerstagnachmittag auf Nachfrage bestätigte, bekam der 29-jährige Hundehalter am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr mit, wie die Hündin in der Lindenallee, wo er mit ihr spazieren war, ein weißes Pulver zu sich nahm, welches sich auf dem Boden befand. Er zog das Tier sofort weg und fuhr mit der Hündin zum Tierarzt. Zugleich informierte er die Polizei

Überreste der Substanz wurden sichergestellt

Beamte sicherten vor Ort die Überreste der Substanz, eine Probe wird derzeit noch untersucht. Um was für ein Mittel es sich konkret handelt, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden, so Polizeiobermeister Jonas Simon. Die Hündin aus Neuruppin zeige laut Polizei bislang noch keine Auffälligkeiten, sie wird aber von ihrem 29-jährigen Besitzer überwacht. Ein Zusammenhang zu den bisherigen Fällen in Wulkow und Lindow werde aktuell aber geprüft.

Polizei hofft weiterhin auf Hinweise

Die Besitzer der Hunde hoffen nun, dass der oder die Täter schnell gefunden werden, bevor ein weiterer Hund in OPR vergiftet wird. Auch die Polizei ist auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Wer etwas über das weiße Pulver am Ruppiner See oder die Giftköder in Wulkow, aber auch in Schönberg bei Lindow weiß, kann die Polizei unter der Nummer 03391 3540 erreichen.