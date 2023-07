Nach dem Erfolg der AfD bei der Wahl zum Landrat in Sonneberg (Thüringen) überlegt die Partei, in Hohen Neuendorf einen eigenen Bürgermeister-Kandidaten zur Wahl am 5. November aufzustellen. Konkurrierende Parteien sind noch unentschlossen. Unterdessen bemüht sich eine weitere unabhängige Bewer...