Zum dritten Mal stand am Montag ein Antrag auf Entlassung des Geschäftsführers der Oranienburg Holding auf der Tagesordnung der Stadtverordnetenversammlung. Der FDP-Antrag auf sofortige Entlassung von Alireza Assadi war während einer Sondersitzung am 30. März durch die anschließend so bezeichne...