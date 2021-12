Der angekündigte Rücktritt von Oberkrämers Bürgermeister Peter Leys und der verheerende Waldbrand Anfang des Sommers bei Bötzow waren die Ereignisse im Jahr 2021.

Waldbrand bei Bötzow

Am 17. Juni lodern Flammen im Wald zwischen Bötzow, Hennigdorf und Schönwalde. Eine Fläche von fast 50.000 Quadratmetern ist betroffen. Schon von Weitem sind die Rauchschwaden zu sehen. Die gute Nachricht ist, dass aufgrund der abgeschiedenen Lage weder Ortschaften, Straßen noch Menschenleben direkt gefährdet sind. Die schlechte Nachricht ist, dass das Waldgebiet als munitionsbelastet gilt. Immer wieder sind Detonationen zu hören, wenn Feuer und Hitze die Munition zur Explosion bringen. Deshalb darf das Waldgebiet nicht betreten werden.

Waldbrand in Bötzow: Ein Pilot füllt im Plexitank den Wasserbehälter nach.

© Foto: Volkmar Ernst

Im Einsatz sind Feuerwehren aus dem gesamten Kreisgebiet, Forst, Polizei und sogar die Bundeswehr mit Hubschraubern, die im Minutentakt Wassertanks über dem Waldgebiet entleeren. Erst nach Tagen ist das Feuer, das sich im Boden ausgebreitet hat, unter Kontrolle. Die letzten Glutnester erlöschen nach einem Regenguss etliche Wochen später.

Oberkrämers Bürgermeister Peter Leys an seinem Arbeitsplatz im Büro.

© Foto: Volkmar Ernst

Peter Leys’ Rückzug

Dass Oberkrämers Bürgermeister Peter Leys früher, als erwartet, seinen Chefsessel im Rathaus räumen wird, hat sich angedeutet. Es sind gesundheitliche Gründe, die ihn bewogen haben, um die Versetzung in den Ruhestand zum 1. März 2022 zu bitten. Die Gemeindevertreter stimmen seinem Ansinnen zu. In der Kommunalpolitik war Leys über 30 Jahre aktiv, die Geschicke der Gemeinde Oberkrämer leitete er als Bürgermeister 14 Jahre lang. Bis zum 28. Februar ist er noch im Amt und wird dann an seine Nachfolgerin oder seinen Nachfolger die Rathausschlüssel übergeben. Sieben Kandidaten bewerben sich um das Amt. Gewählt wird am 23. Januar, sollte eine Stichwahl notwendig werden, findet diese drei Wochen später statt.

Zuzug bereitet Probleme

Die Großgemeinde Oberkrämer mit ihren Ortsteilen Bärenklau, Bötzow, Eichstädt, Marwitz, Schwante sowie Vehlefanz und Neu Vehlefanz ist ein begehrter Zuzugsort. In der nahe gelegenen Hauptstadt arbeiten und im grünen Berliner Umland leben, das ist vor allem für Familien mit Kindern eine Alternative.

Alte Eiche gefällt

Doch es stellt die Gemeinde auch vor Probleme und sorgt manchmal für Unmut wie in Vehlefanz. Dort musste im Februar eine gut 200 Jahre alte Eiche gefällt werden, weil sie sich auf der Zufahrt zu einem Baugrundstück befand. Viele Anwohner waren entsetzt, doch die Arbeiten waren rechtens und von den zuständigen Ämtern genehmigt worden.

Eine fast 200 Jahre alte Eiche musste in Vehlefanz auf einem Grundstück weichen. So wird durch die rege Bautätigkeit ein Teil der Natur aus den Dörfern verdrängt.

© Foto: Marco Winkler

Auch die Infrastruktur muss entsprechend regelmäßig angepasst werden. Denn mehr Menschen brauchen mehr Einkaufsmöglichkeiten, gut ausgebaute Straßen und ebenso Kitas und Schulen.

So ist der Edeka-Markt in Vehlefanz längst zu klein geworden. Er soll komplett umgebaut werden. Die Planungen dafür laufen bereits. Sie gestalten sich insofern schwierig, da sich gleich nebenan die Kirche befindet und die Architekten beim Umbau darauf Rücksicht nehmen müssen.

Ärgernis Marwitz-/Bötzower Kreisverkehr

Blick auf die Baustelle am Marwitz-Bötzower Kreisel, der noch immer nicht fertig ist. Doch zumindest die Vollsperrung ist aufgehoben.

© Foto: Volkmar Ernst

Auch der Straßenbau hat so seine Tücken. So sorgten die Bauarbeiten am Kreisverkehr zwischen Marwitz, Bötzow, Hennigsdorf und Velten vor allem bei vielen Anwohnern und Unternehmern in Marwitz und Bötzow für Verdruss, als Ende Juni für die Asphaltarbeiten eine mehrwöchige Vollsperrung angekündigt wurde. Lange Umleitungen waren die Folge. Angezählt dafür wurde die Verwaltung Oberkrämer, die sich bereiterklärt hatte, die Baumaßnahmen im Auftrag des Landesamtes für Straßenwesen zu koordinieren. Ihr Interesse war eigentlich, dass der Kreisverkehr endlich an das Fahrradwegenetz angeschlossen wird. Doch für das Landesamt hatten die Bauarbeiten keine Priorität. Insofern wurde die Oberkrämer Verwaltung aktiv und musste nun die Kritik einstecken. Im Frühjahr kommenden Jahres soll der direkte Weg von Velten nach Bötzow wieder benutzbar sein.

Anbau an die Grundschule

Investiert hat die Gemeinde auch in den Ausbau der Vehlefanzer Grundschule , die einen Anbau erhalten hat. Das Geld dafür stammt aus dem Gemeindesäckel. Der Bau konnte rechtzeitig zum Beginn des Schuljahres 2021/22 in Betrieb genommen werden.

Oberkrämers Bürgermeister Peter Leys vor dem Anbau der Schule in Vehlefanz.

© Foto: Volkmar Ernst

Mühlendorf Vehlefanz

Früher gab es in Vehlefanz mehrere Mühlen. Übrig geblieben ist die Bockwindmühle am Ortseingang aus Richtung Schwante. Mit ihren Flügeln zeigt sie nicht nur weithin sichtbar an, wo sich die Touristeninformation befindet, sie kann auch als Denkmal besichtigt werden. Doch ein Bau aus Holz verwittert und muss vor Holzschädlingen geschützt werden. Was gemacht werden muss, ließ sich die Gemeinde von Zimmermann Dieter Sawall erklären. Künftig soll nun jedes Jahr eine bestimmte Summe, vermutlich 50.000 Euro, für solche Arbeiten in den gemeindlichen Haushalt eingestellt werden, um das Denkmal zu erhalten.

Zimmermann Dieter Sawall zeigt auf Fraßschäden, die durch Käfer im Holz der Bockwindmühle entstanden sind.

© Foto: Volkmar Ernst

Eine Motormühle für Vehlefanz

Zusätzlich zur Bockwindmühle gibt es in Vehlefanz seit September auch wieder eine Motormühle, natürlich im Mühlenhof. Sie wurde nach Abschluss der Restaurierung anlässlich des Mühlentages für Schauvorführungen in Betrieb genommen. Wie die Mühle funktioniert, zeigte Müller Uwe Welke, der dazu in passender Tracht kam.

In historischer Montur erklärt Müller Uwe Welke, wie die Motormühle auf dem Mühlenhof Vehlefanz funktioniert.

© Foto: Volkmar Ernst

Kunst trifft Natur im Schlosspark von Schwante

Entdeckungen ganz anderer Art können die Besucher von Gut Schwante machen, wenn sie sich bei einem Bummel durch den weitläufigen Park die vielen Kunstobjekte ansehen, die dort installiert wurden. Sie stehen manchmal verborgen hinter Baumgruppen oder sind einfach auf der Wiese zu entdecken.

Blick auf die Skulpturen, die im Park von Schloss Schwante zu entdecken sind.

© Foto: Volkmar Ernst

Doch sollte der Besucher sie nicht nur eines Blickes würdigen, sondern sich Zeit nehmen. Denn manchmal offenbaren sich erst auf den zweiten oder dritten Blick tatsächlich interessante Entdeckungen wie ein Windspiel oder tanzende Quader.

Ein Tempel für Buddha in Sommerswalde

Noch Vision ist der buddhistische Tempel , der auf dem Areal von Schloss Sommerswalde entstehen soll. Doch die Planungen des Tharpaland Kadampa Meditationszentrums liegen bereits vor, es gibt sogar ein Modell, wie der Bau aussehen soll. Nachdem die Gemeinde grundsätzlich nichts gegen den Bau einzuwenden hat, kann nun der Bauantrag gestellt werden.

Katharina Geissler und Markus Rehnert vom Tharpaland Kadampa Meditationszentrum auf Schloss Sommerswalde neben einem Modell vom geplanten Tempel.

© Foto: Volkmar Ernst