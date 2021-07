Unterstützung der Landeskampagne

Dafür setzen sie sich in einen roten VW-Kleinbus, den das bei der Kampagne federführende Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie (MWAE) in den Verkehr gebracht hat.

Am 2. August 2021 in Rathenow

Die regionale Tour startet am 2. August 2021 in Neuruppin (10.00 bis 12.30 Uhr). Anschließend macht der rote Kleinbus von 14.00 bis 16.30 Uhr auf dem Märkischen Platz in Rathenow Station.

Im Gepäck haben die Berater nicht nur Ausbildungsangebote aus der Region, sondern auch eine Fotobox, ein Gewinnspiel und viele weitere Goodies. Anmeldungen zu den Beratungen sind nicht erforderlich. Corona-Masken sind aber mitzubringen.