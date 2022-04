Mit einem großen Wohmobil bogen die beiden ehemaligen Schwedter Mandy und Torsten Schnell am 1. April auf den nagelneuen Campingplatz „Stroam Camp“ am Schwedter Wassersportzentrum ein. Übers Wochenende machte das Paar aus Verden in Niedersachsen mit ihrem Hund Polly in Schwedt Station, um bei...