Tessa ist eine zehnjährige Mischlingshündin, die voller Energie und Lebensfreude steckt. Sie ist auf der Suche nach einem liebevollen Zuhause, nachdem ihr Herrchen unerwartet erkrankte und sich nicht mehr um sie kümmern kann.

„Die Hündin kam als Pensionstier zu uns ins Tierheim Schwedt “, klärt Ursula Wyrembeck auf. „Ihr Herrchen ist leider von jetzt auf gleich im Urlaub schwer erkrankt und kann sich nun nicht mehr um sie kümmern.“

Mischlingshündin ist bereit für das nächste Abenteuer

Tierheim Schwedt Hund sucht Zuhause – wer hat Platz für Dogge Carlos? Schwedt Natürlich vermisse das Tier seine bisherige Bezugsperson, dennoch gehen die Tierschützer davon aus, dass Tessa bereit ist, in ein neues Kapitel ihres Lebens zu starten. Trotz ihres fortgeschrittenen Alters hoffe man auf eine baldige Vermittlung. Tessa bringt sich selber mit positiven Eigenschaften bestmöglich ein. „Sie hat eine freundliche und geduldige Natur und ist bestens für Familien mit Kindern geeignet.Sie ist sanft und versteht es, sich gut mit den Kleinen zu verhalten“, so die Tierheimleiterin. Tessa verträgt sich gut mit anderen Hunden, wenn die Sympathie stimmt. Im Tierheim wisse man leider noch nicht, wie Tessa auf Katzen reagiert.

Tessa hat bislang in einer Wohnung gelebt und ist auch daran gewöhnt, zeitweise alleine zu bleiben, was jedoch im neuen Zuhause trotzdem noch geübt werden sollte. Schließlich muss sich das Tier erst an die Umgebung und die neue Familie gewöhnen und das nötige Vertrauen aufbauen.

Tessa ist treue Begleiterin

„Wir wünschen uns für Tessa Besitzer, die gerne Zeit in der Natur verbringen und Spaß an Aktivitäten im Freien haben. Ob lange Spaziergänge im Wald oder einfach nur gemütliche Ausflüge, Tessa wird eine treue Begleiterin sein, egal ob für eine Einzelperson oder für eine Familie.“

Kontakt zum Tierheim unter Telefon 03332 523933