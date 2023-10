Samstag bleibt die Küche kalt. Denn an den Uckermärkischen Bühnen wird gekocht, gebrutzelt und gebacken. Es ist Zeit für die Messe Kulinarium. Und dort können sich die Besucher nicht nur den Magen vollschlagen, sie können sich auch von allerlei Köstlichkeiten überzeugen, die es in der Uckermark und der Region drumherum zu finden gibt.

Die Uckermärkischen Bühnen wären aber kaum die Uckermärkischen Bühnen, wenn es dem Team nicht gelänge, auch eine echte Kochshow auf die Bühne zu bringen und dabei auch einen Blick über den Tellerrand zu wagen. Denn als Partner für die Aktion hat das Team um Nancy Frischmuth den gleichnamigen Verein gewonnen.

Erste Besucher stehen schon um 11 Uhr Schlange

Schon pünktlich um 11 Uhr stehen die Besucher vor dem Theater in Schwedt an der Berliner Straße in der Schlange. Drinnen haben die Beschicker alles aufgebaut und sogar schon das Fass Bier angezapft. Für die ersten Besucher fließt der Gerstensaft im kleinen Saal dann zielsicher zu leckerer Gebirgssalami und anderen kulinarischen Angeboten aus dem Süden. Ehrensache, dass sich die beiden Akteure am Stand krachledern eingekleidet haben.

In der gegenüberliegenden Ecke des Saals geht es fleischlos zur Sache. Dort hat Dauergast Torsten Pelikan aus Eberswalde sein Käse-Angebot aus dem Naturkostladen Globus aufgebaut. Zur Begrüßung der Besucher schallt alsbald die gewaltige Stimme von Schwedts Schauspiellegende Uwe Schmiedel durch den Raum.

Im Hauptfoyer schlemmen ganz früh die Senioren

Im Foyer des Theaters schlemmen derweil die Senioren. „Das ist ganz typisch für die Messe Kulinarium", sagt Nancy Frischmuth. Als Erstes kommt die ältere Generation, um an den vielen kleinen Tischen zu tafeln. Man könne richtig sehen, wie sich die Senioren verabredet haben. Die Uckermärkischen Bühnen werden am Samstag zum beliebten Treffpunkt.

Doch wer kräftig schnuppert, dem steigt nicht nur der Duft von Wildgulasch in die Nase, das vom Schäpe-Team, dem Platzhirsch in Sachen kulinarische Genüsse an den ubs, serviert wird. Ein Neuling bei der Messe ist die Bäckerei Wiese mit ungezählten Brotsorten und leckerem Kuchen. Doch eine Ecke des Foyers ist besonders anziehend für empfindliche Nasen.

Lavendel – ein Genuss für Nase und Gaumen

Dort steht Karol Olszewski mit seinem Stand. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Uckermark in die Provence des Nordens zu verwandeln, indem er Lavendel anbaut. Doch was hat die duftende Pflanze mit kulinarischen Genüssen zu tun? „Wir wollen hier zeigen, dass Lavendel auch genießbar ist“, sagt Olsszewski.

Jobs in Schwedt Sam meets Inkontakt – drei Messen und ein Battle um Fachkräfte Schwedt Doch Obacht! Lavendel ist nicht gleich Lavendel. Der Unternehmer hat für die Zucht ganz besondere Pflanzen ausgewählt. Diese verfügen aber über Öle, die sich vielfach verwenden lassen. Wer es nicht glaubt, kann gleich vor Ort in einen Muffin beißen. Dessen Aroma ist mild, aber ungewöhnlich – denn Lavendel kitzelt nun plötzlich nicht mehr angenehm die Nase, sondern den Gaumen.

Von Honig über Schafwurst bis hin zum Wein

Das Angebot bei der Kulinarium ist reichhaltig, es gibt Honig und die Produkte drumherum. Genießer können Wurst von Schafen testen oder Körbe aus Handarbeit bewundern. Gesellen des Bacchus kommen bei der Messe übrigens genauso auf ihre Kosten – ob es der jahreszeitlich aktuelle Federweißer ist oder Weine, die schon länger in der Flasche schlummern.

Zum Nachmittag hin erwartet Frischmuth dann einen rasanten Generationswechsel. Dann kommen die Familien und können sich nicht nur von der Kochshow Anregungen für eine gesunde Küche daheim holen. Die Beschicker haben allesamt gespendet, um für ihre Gäste eine kleine Tombola zu veranstalten. Die Lose hat jeder gleich dabei. Es sind die Bänder, die es am Eintritt gibt.

Am Sonnabend ist die Messe bis 17 Uhr geöffnet. Mit drei Euro sind die Gäste dabei.