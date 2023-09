„Guten Morgen aus Schwedt!“ So heißt es derzeit beim ZDF-Morgenmagazin. Denn das Team vom öffentlich-rechtlichen Sender ist zurzeit zu Gast in der Nationalparkstadt. Es wird live vom Vierradener Platz am Anfang der Fußgängerzone gesendet. Zu den illustren Gästen zählt Bürgermeisterin Annekathrin Hoppe genauso wie Ministerpräsident Dietmar Woidke (beide SPD).

Um 5.30 Uhr ist schon reichlich Betrieb rund um den Tabak-Brunnen, der erst seit wenigen Jahren des Platzes vor der Kirche schmückt. Wer sich dort das Ambiente anschaut, sieht kaum, dass das Stadtbild in Schwedt von Plattenbauten dominiert ist – auch wenn diese von den Wohnungsgesellschaften im Stadtkern liebevoll saniert und mit viel Farbe aufwendig aufgewertet worden sind.

Vom Tabakstädtchen zur Industriestadt

Schwedt, die kleine Tabakstadt , wuchs in den 1960er Jahren im Schatten der Petrol- und Papier-Industrie. Der Segen von einst – die Pipeline direkt von den sibirischen Ölfeldern – ist heute der Fluch. Denn im Zuge des Krieges, mit dem Russland sein Nachbarland, die Ukraine überzogen hat, sind die Öl-Lieferungen seit Januar unterbrochen.

Die Industrie, ja die ganze Region muss sich der Transformation stellen. Die Reporter vom ZDF wollen in Schwedt mit den Bürgern ins Gespräch kommen und hier erfahren, welche Meinung die Schwedter zum Umbau der Wirtschaft haben. Welche Sorgen drücken sie. Moderatorin vor Ort ist die bekannte Journalistin Dunja Hayali.

Unternehmer kritisiert Kommunikation

In der ersten Live-Schalte, in der das Publikum zu Wort kommt, ist der Unternehmer Nico Bäsler Gast neben der Moderatorin. Der Geschäftsführer der WDU Dienstleistung kritisiert die Kommunikation der Politik. Schwedt und die Region hätten zwar viel Geld für die Transformation versprochen bekommen, wohin das Geld fließen soll, bliebe indes unklar.

Den jungen Unternehmer, dessen Vater Siegmund Bäsler die WDU nach der Wende gegründet, geht die Transformation außerdem zu schnell, verrät er Dunja Hayali, die eifrig nachhakt. Und bald die nächsten Gäste in die Runde holt.

Weitere Gäste sind Annekathrin Hoppe und Dietmar Woidke

Kurz nach sieben Uhr ist Bürgermeisterin Annekathrin Hoppe dran. Eine Stunde später wird sich Brandenburgs Landesvater zu Wort melden. Während Dietmar Woidke zeitnah erwartet wird, trifft das Stadtoberhaupt schon gegen 6 Uhr ein. Da haben die Gäste gerade in dem Rund auf dem Vierradener Platz Platz genommen.

Das ZDF-Team ist freundlich. Wer neugierig zuschaut, ist eingeladen, ebenfalls im Publikum zu sitzen. Manche winken ab. Sie wollen lieber hinter der Kamera bleiben. Spannend auch zu sehen, wie die Fernseh-Leute die Sendung vorbereiten. Selbst die mit allen Wassern gewaschene Dunja Hayali muss ihren Auftritt noch proben.

Auftritt läuft nicht ohne Probe

Auf ein Zeichen des Aufnahmeleiters setzt sie sich in Bewegung: „Ich weiß noch gar nicht, was ich sagen soll“, sagt sie. Lacher im Publikum. Die Zuschauer an den Fernsehgeräten bekommen das nicht mit. Sie sehen erst den zweiten Anlauf – und da findet die Journalistin einmal mehr die richtigen Worte.