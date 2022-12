Der Weihnachtsmarkt in Seelow wurde vor allem auch vom Ehrenamt getragen. Viele Vereine wirkten beim umfangreichen Kulturprogramm mit; unter anderem mit einem Adventskonzert in der Kirche, Auftritten der Seelower Showtanzgruppe sowie eines Chores der polnischen Partnerstadt Kostrzyn/Küstrin bei. Für richtiges Vorweihnachts-Feeling sorgten auch zahlreiche weihnachtliche Angebote von Bäckern und Gastronomen sowie Kunsthandwerkliches von Händlern sowie die erneute Beteiligung zahlreicher Vereine der Stadt.

So hatten sich bereits am Freitagabend Vereine wie die Volks- und Showtanzgruppe trotz der Kälte in den Marktbuden präsentiert. Hunderte Gäste besuchten die sehenswerte Ausstellung des Keramik- und des Malzirkels in den Räumen der Alten Dampfbäckerei Seelow . Vereinsvorsitzende Petra Stadler begrüßte alle Gäste persönlich. In der oberen Etage konnte man an einem Stand kleine Geschenke wie Keramikbecher, Schalen oder Weihnachtsglöckchen sowie Bilder erwerben. Im Café des Hauses gab es wärmende Getränke, Schmalzstullen und Kuchen.