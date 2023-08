Etwas entspannter als sonst konnte der Förderverein „Alte Dampfbäckerei Seelow“ die Vorbereitungen für die Kultursommernacht, die mittlerweile schon zum 22. Mal stattfindet, angehen. Die finanziellen Herausforderungen waren in diesem Jahr nicht ganz so groß. „Was nicht heißen soll, dass wir keine Sponsoren gebraucht haben“, erklärt Petra Stadler, Vorsitzende des Vorstands, im Gespräch mit der MOZ. Auch, wenn alles ein bisschen teurer geworden ist, als es früher war.

Aber der Druck konnte den Organisatoren ein bisschen genommen. Weil der dritte Platz beim Wettbewerb „Sommer im Städtchen“ ihnen 750 Euro in die Kasse für die Programmgestaltung spülte. Dass die Mitglieder des Fördervereins sehr stolz auf diese Würdigung sind, können Petra Stadler, Ute Hammel und Ursula Krüger nicht verbergen – wollen sie auch nicht. Als sie davon erzählen, lächeln die drei Frauen.

Ausstellung wird eröffnet

Das Programm verspricht für Freitag, 11. August, einen abwechslungsreichen Abend. Ab 18 Uhr startet die Kultursommernacht mit der Eröffnung der Ausstellung „Elemente der Natur“. Marion Goyn, Martin Lichtmann und Willi Selmer zeigen „ihre Wahrnehmung der Natur mittels unterschiedlicher Techniken“ – wie Petra Stadler die Werke umschreibt – im Großen Bürgersaal in der Alten Dampfbäckerei.

Danach wird – wie noch öfter an diesem Abend – der Veranstaltungsort gewechselt. Gegen 19 Uhr präsentiert Nina Clarissa Frenzel ihre „sinnenden Cellotöne mit Gesang“ nämlich in der benachbarten Stadtpfarrkirche. Einen Vorgeschmack von diesem Programmpunkt gibt es schon während der Ausstellungseröffnung. Darüber freue sich Petra Stadler ganz besonders. „Wir haben leise angefragt und die Künstlerin hat sofort ja gesagt.“

Willi Selmer, Marion Goyn und Martin Lichtmann zeigen ihre Ausstellung „Elemente der Natur“ im Großen Bürgersaal in der Alten Dampfbäckerei.

© Foto: Petra Stadler

Swing der Extraklasse vom Sofa aus

Zurück zur Alten Dampfbäckerei werden die Gäste dann mit Swing der Extraklasse gelockt. Ab 20 Uhr steht auf der Terrasse ein ganz spezielles Sofa, das der Band „Die Couchies“ als Requisit dient. Eng nebeneinander sitzen sie mit Geige, Gitarre und Kontrabass, geben fast vergessene Schlager aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und eigene Songs zum besten.

Unterbrochen wird ihr Auftritt gegen 21 Uhr von einer ganz besonderen Darbietung, die Seelow in dieser Form wohl noch nicht erlebt hat. Die Zuschauer werden verführt von Marlene von Steenvag. „Mit viel Feder, Swarovski-Steinen und knallroten Lippen“, verrät Petra Stadler.

Swing vom Feinsten: „Die Couchies“ werden ihren Auftritt vor der Alten Dampfbäckerei in Seelow auf einem Sofa bestreiten.

© Foto: Jarek Raczek

Burlesque-Tanz auf der Terrasse

Die Burlesque-Tänzerin wird sich auf der Terrasse der Alten Dampfbäckerei entkleiden – nicht ganz, aber fast. „Halb ausgezogen und halb angezogen“, sagt Petra Stadler über diese aus den USA stammende Form des Striptease. Und Marlene von Steenvag hat für in Publikum in Seelow eine Überraschung vorbereitet, die auch für sie nicht alltäglich ist. „Sie wird sich in einem riesengroßen Sektglas räkeln“, kündigt die Vorsitzende des Fördervereins an. „Im Freien hat Marlene das noch nie gemacht“, weiß Petra Stadler. „Sie bringt auch Champagner mit.“

Der passt bestimmt hervorragend zu den kleinen Köstlichkeiten, die ein neuer Caterer anbietet. Wer das ist, bleibt noch geheim. Es gibt Fingerfood und Salate, die auf etwas ungewohnte Weise inszeniert werden. Zur Entspannung nach dem Essen bieten die Leute der Stadtpfarrkirche an ihrem Stand Kaffee aus Äthiopien an. Der Erlös fließt in ein Schulprojekt in dem afrikanischen Land. Das Geld, das alle anderen Getränke einbringen, hingegen kommt der Finanzierung dieser Kultursommernacht zugute.

Die Burlesque-Künstlerin Marlene von Steenvag (hier in Hamburg auf der Bühne der Prinzenbar) tritt am 11. August bei der 22. Kultursommernacht in Seelow auf.

© Foto: Axel Heimken/dpa

Laser-Show zum Ausklang des Abends

Nachdem Marlene von Steenvag um 22.15 Uhr eine weitere Vorstellung gegeben hat, folgt um 22.45 Uhr eine Feuertanz- und Glow-Show mit dem Titel „Firesnake“. Und um 23 Uhr zeigt Torsten Thiedecke zum Ausklang des Abends noch eine Laser-Show. „Zur späten Stunde“, ist sich Petra Stadler sicher, „werden wieder viele nette Menschen der Aufforderung zum Abbau folgen.“ Denen wolle sie jetzt schon ihren großen Dank aussprechen.

Der Bereich vor der Alten Dampfbäckerei wird bereits am Freitagmorgen ab 6 Uhr gesperrt. „Das Parken ist dann hier nicht mehr möglich“, informiert die Vorsitzende des Fördervereins. „Aber die Mittelgasse bleibt frei“, beruhigt sie. Sodass die Fahrzeuge auch während der 22. Kultursommernacht in Seelow in der Nähe der Alten Dampfbäckerei abgestellt werden können.