Zum Stadtfest vom 1. bis 3. September werden wieder Tausende Besucher erwartet. Die können sich auf mitreißende Konzerte auf zwei Bühnen, eine Händlerstrecke mit regionalen Produkten und frischen Spezialitäten, den beliebten Bauernmarkt, eine Schaustellerstrecke mit etlichen Fahrgeschäften und viele neue Highlights am Kreiskulturhaus freuen. Gefeiert wird bereits am Freitagvormittag – beim Seniorensportfest in der Sparkassenarena.

Der Kreissportbund MOL, der Seniorenbeirat der Stadt Seelow, die Volkssolidarität und der SV Victoria Seelow laden alle Interessierten ein. Unter dem Motto „Fit für die Enkel“ warten „Mitmach-Angebote“ sowie kleine Workshops für Bewegung und Fitness auf Einsteiger und Fortgeschrittene. Gegen 14 Uhr ist das Ende dieser Veranstaltung angesetzt. „Zeitig genug, damit sich die Senioren die besten Plätze vor der Bühne sichern können“, findet Falk Angrick, Leiter des Kreiskulturhauses.

Dort wird das Stadtfest am Freitag offiziell um 18 Uhr vom neuen Bürgermeister Seelows, Robert Nitz, mit dem Bierfassanstich eröffnet. Unterstützt wird er dabei von Gästen aus den Partnerstädten. Eingeladen war auch dazu auch Landrat Gernot Schmidt, der „wegen Terminüberschneidungen absagen musste“, wie Thomas Berendt, Sprecher der MOL-Kreisverwaltung dieser Zeitung auf Anfrage bestätigt. Das Grußwort wird nun der Vize-Landrat Friedemann Hanke halten.

Keine Böllerschüsse zur Eröffnung

„Die Böllerschüsse aus der Vereinskanone der Kanoniere wird es in diesem Jahr nicht geben“, teilt Citymanagerin Ilona Weisemann mit. Auf den Stadtfest-Flyern waren sie noch im Rahmen der Eröffnungsfeier angekündigt. Das habe aber weder politische Gründe, noch mit den Flüchtlingen aus Kriegsgebieten zu tun, wie in manch anderen Städten. Die Schützen mussten kurzfristig umdisponieren. „Deshalb mussten wir diesen Programmpunkt streichen“, so die Citymanagerin. Dafür kommt die Tanzgruppe aus Neuhardenberg.

Böllerschüsse aus der Lebuser Landwehrkanoniere 1813 des Schützenvereins Seelow eröffneten voriges Jahr das Stadtfest in Seelow. 2023 muss dieser Programmpunkt ausfallen.

© Foto: Cornelia Mikat Familien sind am Freitagabend aufgerufen, am großen Lampionumzug teilzunehmen. Der setzt sich in Begleitung von Feuerwehr und Polizei gegen 19.30 Uhr am Kulturhaus in Bewegung, führt durch die Erich-Weinert-Straße, die Straße der Jugend und die Frankfurter Straße zum Puschkinplatz und von dort über die Küstriner Straße zurück zum Ausgangspunkt. Die Tour dauert etwa 25 Minuten. Falk Angrick sei die Strecke persönlich abgelaufen, wie er verrät. „Mit einem Eis in der Hand.“ Der Freitagabend findet seinen Ausklang mit dem Auftritt der Band „Mask“ um 20 Uhr, gefolgt von den „Burning Beats“ um 21.30 Uhr.

Parkplatz- und Straßensperrungen ab Montag

Bereits seit Montagabend ist wegen des Stadtfests mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. So wird zum Beispiel der große Parkplatz an der Erich-Weinert-Straße komplett gesperrt, weil hier die Schausteller ihre Fahrgeschäfte aufbauen. Mit Festbeginn wird der Parkplatz dann zur Hälfte wieder freigegeben. „Damit Besucher von auswärts ihre Autos abstellen können“, informiert Ilona Weisemann.

Ab Donnerstag, 18 Uhr, werde dann auch die Breite Straße bis zur Frankfurter Straße für den Aufbau der Bühne gesperrt. Außerdem könnten in der laufenden Woche immer wieder Behinderungen wegen der Aufbauarbeiten vorkommen. So müssen der große Toilettenwagen hinter dem Kulturhaus platziert werden und die Händler ihre Stände aufbauen.

Nena-Double Lena singt am Sonnabend

Am Sonnabend startet das Programm um 12.15 Uhr mit den Jagdhornbläsern. Direkt danach gibt es eine weitere Änderung im Programmablauf. Anstelle von Sängerin Laura wartet das Passat-Duo mit Rock, Pop und Schlagern auf. „Eine gute, bunte Mischung“, kündigt der Kulturhaus-Chef den 13-Uhr-Act auf der Bühne an. Die steht an der Breite Straße. Angrick: „Mit Beschallung in Richtung Kulturhaus.“

Spielte voriges Jahr „Joe’s Bigband“, kann sich das Publikum in diesem Jahr auf die Schlager-Stadtfest-Party am Sonnabend (2. September) um 18 Uhr freuen.

© Foto: Cornelia Mikat Um 18 Uhr steigt die große Schlager-Stadtfest-Party mit Ronny Gander, Denise Blum und dem Nena-Double Lena. Die Künstlerin will das Publikum mit ihrem Live-Gesang begeistern. „Beeindruckend, unverwechselbar und mit einer Intensität in der Stimme, dem Original zum Verwechseln ähnlich“, heißt es in der Ankündigung. Glaubt man dieser Einschätzung, kann dieser Auftritt wohl nur noch vom Höhenfeuerwerk um 22.30 Uhr überboten werden.

Jugendbühne Plattform für Newcomer

Richtig was los ist auch an und auf der Jugendbühne – besonders am Sonnabend. „Der ist erfahrungsgemäß der Familientag“, erklärt Ilona Weisemann. Der gesamte Kinder- und Jugendbereich wird im Park hinter dem Kulturhaus zu finden sein. Die inhaltliche Gestaltung übernehmen CVJM, „Das Nest“, Frizz und der Jugendstammtisch. Es gibt Hüpfburgen, Bunjee-Run und viel Musik. Um das Programm auf der Bühne kümmern sich Vivi und Willi.

„Die beiden sind sehr jung und sehr engagiert“, lobt Ilona Weisemann. „In Zusammenarbeit mit dem CVJM geben sie Newcomer-Bands aus der Region auf der Jugendbühne eine Plattform.“ Zu erleben sind neben DJ LeTrace am Freitag unter anderem Isabell &Annabelle, Nancy Zimmermann, Unplugged System und Arctic Fallout.

Bubble Tea und Gin-Bar auf der Terrasse

Am Rande des Jugendbereichs – nämlich auf der Kulturhaus-Terrasse – ist wieder die Weinstraße aufgebaut. In diesem Jahr wird sie erweitert mit einer Gin-Bar und einem Stand, an dem Kinder den vor allem von ihnen heißgeliebten Bubble Tea kriegen. Überhaupt bietet das Stadtfest den Besuchern kulinarische Vielfalt. Gekostet werden können Burger vom Foodtruck, Gemüse in Bierblätterteig oder Pizza sowie Knoblauchbaguette, Langos oder Fisch.

Mit einer US-Car- und Oldtimer-Show wird um 10 Uhr in den abschließenden Sonntag gestartet. Moderator Dirk Marx will gegen 14.30 Uhr die Prämierungen der Fahrzeuge vornehmen. „Mit einem Pokal zu Ehren des verstorbenen Bürgermeisters“, erzählt Ilona Weisemann. Erwartet werden mindestens so viele Teilnehmer wie 2022. „Damals waren es über hundert“, erinnert sich die Citymanagerin. Zum krönenden Abschluss wird es auch in diesem Jahr wieder das große Eisbeinessen am Sonntag geben, bevor das Stadtfest 2023 gegen 16 Uhr zu Ende geht.