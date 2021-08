Ein komplettes kleines Festival hat der Verein Naturkosmos am 21. August in Drei Eichen bei Buckow dem Thema Klimaschutz gewidmet. Höhepunkt war eine Podiumsrunde mit den Bundestagskandidaten bzw. Vertretern, was Ideen für praktische Lösungen angeht, die gesteckten Ziele umzusetzen.