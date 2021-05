Die brandenburgische CDU zieht mit dem uckermärkischen Bundestagsabgeordneten Jens Koeppen als Spitzenkandidat in die Wahlen am 26. September. Auf einer Vertreterversammlung am Samstag in Potsdam wurde er mit 52 von 60 abgegebenen Stimmen gewählt.

Auf Platz zwei rangiert der Parlamentarische Staats...