Die Freien Wähler haben es in Rheinland-Pfalz und Brandenburg in die Landtage geschafft, in Bayern regieren sie mit der CSU. Nun soll der Sprung in den Bundestag gelingen. Jörg Arnold als Landesvorsitzender und Spitzenkandidat will im Wahlkampf auf Rentengerechtigkeit und auf Bildungsthemen setzen...