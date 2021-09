Die 1979 in Wernigerode geborene Susann Worschech ist Sozialwissenschaftlerin an der Europa-Universität in Frankfurt (Oder). Zuvor hat sie in Dresden, Wroclaw (Breslau) und Berlin studiert. 2019 wurde sie mit dem Post-Doc-Preis des Landes Brandenburg ausgezeichnet, der an herausragende Nachwuchswis...