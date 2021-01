Der Generalsekretär der brandenburgischen CDU, Gordon Hofmman, begrüßte am Sonnabend die Wahl von Armin Laschet zum neuen Bundesvorsitzenden. Er würdigte den fairen Wettstreit dreier guter Kandidaten und forderte die Partei auf, sich jetzt hinter dem neuen Vorsitzenden zu vereinen.

Armin Laschet ist laut Hoffmann für den Brandenburger Landesverband auch insofern eine gute Wahl, weil der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen Verständnis für die spezifische Situation Ostdeutschlands mitbringt und aus seinem Bundesland die Probleme des Strukturwandels kennt.

Brandenburgs Landesvorsitzender, Innenminister Michael Stübgen, hatte schon zuvor keine Hehl aus seiner Unterstützung für Armin Laschet gemacht. „Er ist für mich der Richtige“, sagte er nach der Wahl. Jetzt gelte es, gut zusammen zu arbeiten, um im Superwahljahr 2021 möglichst überall auf Platz eins zu landen, sagte Stübgen.

Die Vorsitzende der brandenburgische Frauenunion, Kristy Augustin, bedauerte, dass ihr Favorit, Norbert Röttgen, schon nach dem ersten Wahlgang aus dem Rennen war. Die Landtagsabgeordnete ist sich sicher, dass seine Zustimmen in der Partei immer weiter gestiegen wäre, wenn er noch ein paar Wochen Zeit gehabt hätte. Trotzdem zeigte sich Augustin mit dem Ergebnis zufrieden, da mit Armin Laschet ein Vorsitzender gewählt wurde, der in der Mitte der Partei steht. Nun komme es darauf an, dass auch die anderen beiden Kandidaten den Vorsitzenden unterstützen. Bei Röttgen habe sie da keine Zweifel, sagte die Augustin, die auch Kreisvorsitzende von Märkisch-Oderland ist.