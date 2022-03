Die Corona-Lage in Deutschland bleibt weiterhin angespannt. Die aktuellen Zahlen des RKI gibt es auf einem Dashboard.

Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen liegt laut RKI am Dienstag, 8. März in Brandenburg bei 6455 (Vortag: 2716).

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Land Brandenburg liegt bei 1446,1 (Vortag: 1396,5) , die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz bei 7,51.

Die Zahl der Impfungen in der Corona-Pandemie bewegt sich in Brandenburg nur langsam voran. Die Corona-Notbremse im vergangenen Frühjahr ist laut des Bundesverfassungsgerichts rechtens. Dies geht aus einem Urteil hervor. Nach diesem gaben die Teilnehmenden der Ministerpräsidentenkonferenz ihre Beschlüsse für Deutschland bekannt.

Brandenburger Schulen gilt wegen der Corona-Infektionslage für bestimmte Klassenstufen Kitas üben Eltern scharfe Kritik. An dengilt wegen der Corona-Infektionslage für bestimmte Klassenstufen keine Anwesenheitspflicht für die Schüler mehr. An den Regeln der bevorstehenden Testpflicht in den

Was die fünfte Corona-Welle für die Menschen in Brandenburg, Berlin und Sachsen aktuell bedeutet, wird in diesem gemeinsamen Liveblog von lr-online.de und moz.de zusammengefasst: