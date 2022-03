Ukraine-Krieg und Corona Keine Zeit für das Coronavirus – was Gesundheitsämter in Brandenburg jetzt nicht mehr leisten können Potsdam Vor den Beratungen der Brandenburger Landesregierung über die Corona-Beschränkungen gibt es Zwist in der rot-schwarz-grünen Koalition. Das Kabinett will nach Angaben des Gesundheitsministeriums am Dienstag über die Eckpunkte einer neuen Corona-Verordnung beraten, die Ende der Woche auf Grundlage des neuen Infektionsschutzgesetzes beschlossen werden sollen. Ein Verordnungsentwurf aus der Landesregierung sieht nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur vor, wegen der weiter hohen Zahl der Corona-Neuinfektionen die gültigen Beschränkungen zunächst beizubehalten. Dies wäre nach einer Übergangsregelung bis 2. April möglich. Zuerst hatten „Bild“ und „B.Z.“ über den Entwurf berichtet.

CDU-Fraktionschef Jan Redmann forderte am Montag, die Maskenpflicht in den Schulen sowie die 3G-Regel für Gastronomie und Hotels zu streichen, die nur Geimpften, Genesenen oder aktuell negativ Getesteten Zutritt gewährt. Die Lage auf den Intensivstationen der Krankenhäuser sei beherrschbar, sagte Redmann. „Die Auslastung ist dort so gering wie zuletzt Ende Januar.“ Im Kurznachrichtendienst Twitter schrieb er: „Die Inzidenz steigt vor allem unter jungen Erwachsenen, die wieder in Clubs gehen. Gleichzeitig sinkt sie bei Schülern. Es ist nicht vermittelbar, dass die einen ohne Maske tanzen und die anderen mit Maske um Unterricht sitzen müssen.“