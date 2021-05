Notbetreuung für Kinder im Hort, Eltern, die im Beruf nicht leistungsfähig sind – das Unverständnis über geschlossene Schulen und Horte wächst. Was sagen SPD, CDU und Grüne zur Forderung, Grundschulen und Horte komplett zu öffnen? Und was wird aus den Ferien in Brandenburg?