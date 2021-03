Brandenburg wird an seinem Sonderweg im Umgang mit Corona-Inzidenzen festhalten. Das erklärte Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) am Dienstag auf Nachfrage von moz.de. Im Gegensatz zu anderen Bundesländern wird ein Automatismus zur Rückkehr in den Lockdown erst ab einer Inzidenz von 200 Neuinfizi...