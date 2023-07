Dietmar Woidke hat eine steile politische Karriere. Seit den 90er-Jahren ist er bei der SPD– seit 2013 Brandenburgs Ministerpräsident. Trotzdem ist er einer der weniger bekannten deutschen Politiker. Wer ist Dietmar Woidke?

Steckbrief von Dietmar Woidke

Name: Hubert Dietmar Woidke

Geburtstag: 22. Oktober 1961 in Naundorf, Bezirk Cottbus, ehemalige DDR

Größe: 1,96 Meter groß

Beruf: Diplomagraringenieur, Politiker

Partei: SPD

Konfession: evangelisch

Amt: seit August 2013 der Ministerpräsident für das Land Brandenburg

Herkunft: Wo Brandenburgs Ministerpräsident aufgewachsen ist

Dietmar Woidke wuchs mit seinem Bruder Thomas auf einem Bauernhof im Kreis Forst (Niederlausitz) auf. Der Bauernhof ist bereits seit Jahrhunderten in Familienbesitz. Woidkes Vater war Schlosser und seine Mutter Hauptbuchhalterin einer LPG.

Lebenslauf – Studium, SPD, Landtag

1982 begann Dietmar Woidke das Studium der Landwirtschaft und Tierproduktion sowie Ernährungsphysiologie an der „Landwirtschaftlichen Fakultät“ der Humboldt-Universität zu Berlin. Er schloss das Studium im Jahr 1987 als Diplomagraringenieur ab. Bis 1990 war Woidke wissenschaftlicher Assistent am Institut für Ernährungsphysiologie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Von 1990 bis 1992 leitete er die wissenschaftliche Abteilung der Sano-Mineralfutter GmbH. Danach leitete er das Amt für Umwelt und Landwirtschaft des Landkreises Spree-Neiße von 1992 bis 1994.

1993 promovierte Woidke an der Humboldt-Universität zu Berlin. Im selben Jahr wurde er Mitglied der SPD. Seit 1994 ist er kontinuierlich Mitglied des Landtages Brandenburg. Von 2004 bis 2009 hatte Woidke das Amt Minister für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg inne. Als Vorsitzender der SPD-Fraktion und Mitglied des Präsidiums des Landtages arbeitete er von November 2009 bis September 2010. Von Oktober 2010 bis August 2013 war Woidke Minister des Innern des Landes Brandenburg.

Seit dem 28. August 2013 amtiert Dietmar Woidke als Ministerpräsident des Landes Brandenburg.

Er war zusätzlich Bundesratspräsident vom 1. November 2019 bis zum 31. Oktober 2020. Außerdem koordinierte Woidke von 2014 bis 2022 die deutsch-polnische zwischengesellschaftliche und grenznahe Zusammenarbeit im Auswärtigen Amt.



Dietmar Woidke privat: Ehe(n), Kinder, Enkel und Social Media

Dietmar Woidke lebt in zweiter Ehe mit seiner Frau Susanne Woidke in Forst (Lausitz). Beide haben jeweils eine Tochter aus erster Ehe: Anne und Luise. Sie haben 2007 geheiratet. „Focus“ berichtete zuvor, dass sich die beiden aus Jugendjahren kannten und später wieder zueinander fanden. Seit 2022 ist Woidke stolzer Opa eines kleinen Jungen.

„Politik ohne Medien gibt es nicht“, sagte Woidke gegenüber der „Welt“. Viele Politiker sind vor allem auf Instagram und Twitter aktiv. Doch Dietmar Woidke verzichtet darauf. Der 61-Jährige besitzt weder einen Twitter- noch Facebook-Account. Er hat lediglich ein auf „privat“ gestelltes Instagram-Profil, dem man eine Anfrage senden kann, um ihm zu folgen.

Mitglied einer Rockband und Sport: Hobbys des Ministerpräsidenten

Abseits der Politik verfolgt Dietmar Woidke ein paar interessante Freizeittätigkeiten. 2006 bestand er die Jägerprüfung für den deutschen Jagdschein. Neben dem Jagen gehört Musik zu seinen Hobbys. Die „Welt“ berichtete schon 2014, dass Woidke Schlagzeug in einer Rockband gespielt habe und die Rolling Stones hörte. Außerdem gehe der Brandenburger Ministerpräsident gerne laufen und Radfahren.