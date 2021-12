Die Kenia-Koalition wollte bei ihrem Antritt 20219 für Brandenburg den großen Aufbruch in die 2020er-Jahre wagen. Die Ziele schienen ehrgeizig – und teuer – zu werden. In den vergangenen zwei Jahren hat die Corona-Krise die Vorhaben oft in den Hintergrund gedrängt. In diesen Wochen stehen l...