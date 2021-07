Richtig gelesen: Das Team des MOZ-Podcasts „Dit is Brandenburg“ sendet ab dem 12. Juli jeden Tag eine Folge zu Tesla und der Gigafactory in Grünheide. Selbstverständlich wird es informativ, aber auch kritisch und unterhaltsam. Erste Appetithappen aus den fünf Sonderfolgen könnt ihr euch in der vorab erschienenen Teaser-Folge gönnen.

Wird Brandenburg durch Tesla umweltfreundlicher?

Mit Spannung haben Brandenburg und die Welt die Eröffnung der ersten europäischen Gigafactory im Juli erwartet. Doch der Start verzögert sich voraussichtlich bis Ende 2021. Woran das liegt und wo Grünheide nach dem ersten Jahr der Tesla-Ansiedlung steht, könnt ihr in Folge 26 nachhören.

Damit Fans, Interessierte und Gegner sich trotzdem in diesem Monat an dem polarisierenden Thema Tesla reiben können, haben wir ein umfangreiches Podcast-Paket geschnürt. Zum einen gehen wir erneut der Frage nach der Umweltverträglichkeit der Gigafactory nach und sprechen mit einem Experten darüber, wie grün Brandenburg generell durch Tesla wird. Wer sich dafür auf den neuesten Stand bringen möchte, hört am besten das Streitgespräch zwischen Tobias Lindh, lokaler Tesla-Fan und Drohnenpilot, und Christian Rechholz, Bundesvorsitzender der ÖDP in Folge 16.

Außerdem hakt Markus Pettelkau bei einem Bundestagsabgeordneten nach, der die Elektromobilität für nur bedingt zukunftsträchtig hält.

Da schließlich Ferien sind, gibt es auch etwas Leichteres auf die Ohren: Katharina Schmidt nimmt euch mit auf eine Spritztour in einem Tesla und Jacky Westermann fragt beim Vollblut-Tesla-Fan Silas Heineken nach seinem Praktikum bei Elon Musk.

Verschwörungsmythen über Elon Musk

Dem CEO des E-Auto-Konzerns widmen wir im Übrigen auch eine Folge und unterziehen Gerüchten über ihn einem Faktencheck. Soviel vorab: Die meisten sind – zumindest zum Teil – wahr.

Also schnell „Dit is Brandenburg“ abonnieren, damit ihr keine Folge unserer einwöchigen Tesla-Wundertüte verpasst.

