In Brandenburg werden am Freitag, 14. Januar, die neuen Corona-Maßnahmen im Kabinett beschlossen. Bei einer Pressekonferenz um 14.30 Uhr will Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) die Ergebnisse einer Sondersitzung des Kabinetts vorstellen. Zuvor hatte es Uneinigkeit innerhalb der Regierung gegeben: Soll 2G+ wirklich in Brandenburg kommen?

Was sind die geplanten neuen Maßnahmen?

Ab wann sollen die Regeln greifen?

greifen? Worüber herrscht Uneinigkeit?

Corona-Regeln in Brandenburg: Das war bisher geplant

Bei einer Kabinettssitzung am 12. Januar hatte sich die Landesregierung schon auf wesentliche Punkte der Verordnung geeinigt. Ab Montag, 17. Januar soll die neue Verordnung in Kraft treten. Die neuen Regeln sollen sein:

Mit der aktualisierten Verordnung soll der Zugang für die Gastronomie, Bars und Kneipen nur noch nach der 2G-Plus-Regel möglich sein

nur noch nach der 2G-Plus-Regel möglich sein Künftig sind im ÖPNV FFP2-Masken vorgeschrieben.

vorgeschrieben. private Zusammenkünfte auch von vollständig Geimpften/Genesenen (2G) bleiben auf 10 Personen beschränkt;

auch von vollständig Geimpften/Genesenen (2G) bleiben auf 10 Personen beschränkt; für Ungeimpfte gilt weiter: 1 Haushalt + 2 Personen eines weiteren Haushaltes (Kinder bis 14 ausgenommen)

Clubs und Diskotheken („Tanzlustbarkeiten“) bleiben geschlossen; Tanzveranstaltungen bleiben verboten

(„Tanzlustbarkeiten“) bleiben geschlossen; Tanzveranstaltungen bleiben verboten flächendeckend 2G für Kultur- und Freizeitgestaltung ; viele Veranstalter entscheiden sich optional für 2G+ oder das Tragen von FFP2-Masken während der Veranstaltungen, um die Sicherheit weiter zu erhöhen

; viele Veranstalter entscheiden sich optional für 2G+ oder das Tragen von FFP2-Masken während der Veranstaltungen, um die Sicherheit weiter zu erhöhen Die Quarantäne soll angepasst werden. Genaueres dazu gibt es hier nachzulesen

Neue Verordnung: Doch kein 2G Plus im Restaurant?

Vor der nächsten Sondersitzung des Kabinetts am 14. Januar hat sich die mitregierende CDU-Fraktion skeptisch über 2G Plus in der Gastronomie geäußert. CDU-Landtagsfraktionschef Jan Redmann hatte davor gewarnt, dass die 2G-plus-Regel für viele Gastronomen existenzgefährdend sei. Aus diesem Grund will die CDU, dass die 2G+ Regel an mehr als nur die Inzidenzen im Land geknüpft wird. In Frage kämen wohl die Hospitalisierungsrate und die Intensivbettenbelegung. Werden bestimmte Schwellenwerte erreicht, würde dann 2G+ in der Gastronomie greifen. Näheres zu der Diskussion innerhalb der Landesregierung gibt es hier:

Am Vormittag des 14. Januar war noch nicht klar, ob sich an den oben genannten Plänen etwas ändern würde. Sobald bekannt wird, was Brandenburg beschlossen hat, lest ihr hier davon. Um 14.30 Uhr gibt Woidke eine Pressekonferenz zur neuen Verordnung.

2G+ in der Gastronomie: Was bedeutet das?

2G Plus bedeutet im Wesentlichen: 2G plus Test. Doppelt Geimpfte und Genesene brauchen also einen zusätzlichen Test, um Zutritt zu bekommen. Ausnahmen gibt es für Geboosterte: Für alle, die eine Booster-Impfung haben, entfallen diese Tests. Bislang gilt in Brandenburg die 2G-Regel – also Geimpfte und Genesene dürfen in Restaurants essen und im Einzelhandel einkaufen.

Corona in Brandenburg: Inzidenz steigt wieder an

Das Coronavirus breitet sich in Brandenburg weiter aus. In den vergangenen sieben Tagen wurden im Land 503,3 Neuinfektionen auf 100 000 Menschen gemeldet, wie das Robert Koch-Institut am Freitag mitteilte. Vor einer Woche waren es noch 441,9 gewesen. Den bundesweiten Durchschnitt der Sieben-Tage-Inzidenz gab das Institut am Freitag mit 470,6 an.

Seit Ausbruch der Pandemie wurden in Brandenburg 268 143 Infektionen erfasst. Besonders stark verbreitet ist das Virus derzeit in Landkreisen, die an Berlin grenzen. Dort waren die Corona-Zahlen zuletzt stark gestiegen.

Corona Bettenbelegung Brandenburg: Das sagt die Ampel

Möglicherweise will die brandenburger Landesregierung die 2G Plus Regel in der Gastronomie an die Corona-Warnampel knüpfen. Damit würde die Situation an den Krankenhäusern eine Rolle spielen, ob 2G oder 2G+ gilt. Diskutiert wird, dass bei grüner Ampel in der Gastronomie weiter Geimpfte und Genesene ohne Test Zugang bekommen.

Die Corona-Ampel wurde im vergangenen Jahr eingeführt. Dabei gibt es drei Werte: Die Hospitalisierungsinzidenz, die Intensivbettenbelegung und die Sieben-Tage-Inzidenz. Liegt die Hospitalisierungsrate unter 3, ist sie im grünen Bereich. Liegt die Intensivbettenbelegung unter 10 Prozent, ist sie ebenfalls auf grün. Die 7-Tage-Inzidenz ist bei einem Wert unter 100 auf grün. Die Landesregierung will bei der 2G-Plus-Regel nur die Hospitalisierungsrate und die ITS-Belegung berücksichtigen. Liegen beiden Werte im grünen Bereich, muss kein 2G+ in der Gastronomie gelten.

Aktuell (14. Januar) sieht die Situation an den Brandenburger Krankenhäusern wie folgt aus:

Hospitalisierungsinzidenz: 2,9

Intensivbettenbelegung: 16,1 Prozent

Ob und in welchem Umfang die Ampel bei der neuen Verordnung berücksichtigt wird, war noch nicht klar.