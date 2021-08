Brandenburgs Linke fordert eine Regierungserklärung von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) noch in dieser Woche vor dem Plenum des Landtages ein. Fraktionschef Sebastian Walter wirft der Landesregierung Verantwortungschaos vor. Als Anlass nahm er einen Brief des Gesundheitsministeriums an die ...