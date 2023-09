Tanken wird immer teurer. Benzin und Diesel haben sich in Deutschland binnen einer Woche erneut verteuert, wie der ADAC am Mittwoch (20. September 2023) mitteilte. Diesel hat damit seit Mitte Juli 2023 um fast 23 Cent zugelegt. Bei Superbenzin der Sorte E10 fiel der Anstieg mit rund 11 Cent je Liter ebenfalls deutlich aus, wenn auch nicht ganz so drastisch.

ein Liter E10 laut ADAC 1,901 Euro. Das waren 1,2 Cent mehr als eine Woche zuvor. Diesel verteuerte sich um 1,8 Cent auf 1,856 Euro pro Liter. Damit schmilzt der Abstand der beiden Preise weiter auf inzwischen nur noch 4,5 Cent. Das ist weniger als ein Viertel des Steuerunterschieds und weniger als ein Drittel des langjährigen Durchschnitts vor den Verwerfungen durch den Im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Dienstags (19. September 2023) kostetelaut ADAC. Das waren 1,2 Cent mehr als eine Woche zuvor.verteuerte sich um 1,8 Cent auf. Damit schmilzt der Abstand der beiden Preise weiter auf inzwischen nur noch 4,5 Cent. Das ist weniger als ein Viertel des Steuerunterschieds und weniger als ein Drittel des langjährigen Durchschnitts vor den Verwerfungen durch den Ukraine-Krieg

Günstiger tanken in Polen

In Polen kann man immer noch billiger tanken. Der wöchentliche Durchschnitt liegt diese Woche (Montag, 18.09. bis Sonntag, 24.09.2023) für Diesel bei 1,37 Euro pro Liter. Für Bleifrei Super liegt der Preis bei 1,40 Euro pro Liter. Das veröffentlicht der ADAC auf seiner Webseite unter den aktuellen Spritpreisen in Polen.

In Hohenwutzen kostet heute (Donnerstag, 21.09.2023 um 9:20 Uhr) der Diesel 1,59 Euro pro Liter, Super 1,62 Euro pro Liter und Plus 1,72 Euro pro Liter. In Slubice kostet heute (Donnerstag, 21.09.2023 um 9:20 Uhr) der Diesel im Durchschnitt 1,385 Euro pro Liter und Benzin 1,48 Euro pro Liter. Man solle nicht mehr als zehn Liter Kraftstoff im Reservekanister mitzuführen – aus Sicherheitsgründen.

Die Tankstellen in Polen sind wochentags, Montag bis Freitag, von 8 bis 19 Uhr geöffnet. Am Wochenende, Samstag und Sonntag, sowie an Feiertagen sind polnische Tankstellen in der Regel von 7 bis 17 Uhr geöffnet. In großen Städten und entlang der Hauptreiserouten sind Tankstellen oft rund um die Uhr offen. Für die Autogasbetankung wird ein Adapter (Dish-Anschluss) benötigt.

Diesel und Benzin – Warum die Preise steigen

auf den höheren Rohölpreis zurückzuführen, hieß es vom ADAC. Auch der etwas schwächere Der kurzfristige Anstieg der Preise an deutschen Tankstellen sei vor allem, hieß es vom ADAC. Auch der etwas schwächere Euro spiele eine Rolle. Problematisch sei aber der „seit rund einem halben Jahr zu hohe Sockel bei den Kraftstoffpreisen“. Als im Frühjahr 2023 Öl billiger geworden sei, habe sich das an den Tankstellen nur bedingt gezeigt, die steigenden Ölpreise würden aber als Grundlage für Aufschläge bei den Kraftstoffpreisen genutzt.