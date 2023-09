In Deutschland werden Diesel und Benzin wieder etwas günstiger. Das veröffentlichte der ADAC am Mittwoch, dem 27. September 2023. Benzin ist 2,6 Cent billiger als in der Vorwoche und Diesel um 0,9 Cent günstiger. Autofahrer bezahlen in der Woche vom 26. September 2023 für einen Liter Super E10 im bundesweiten Mittel 1,875 Euro – das ist ein Rückgang um 2,6 Cent. Diesel wird um 0,9 Cent günstiger auf durchschnittlich 1,847 Euro pro Liter. Die Preise für Super E10 und Diesel nähern sich an. Der mittlere Preisvorteil von Diesel liegt nur noch bei 2,8 Cent je Liter. Ende Mai 2023 betrug die Differenz zwischen Diesel und E10 mehr als 23 Cent.

Trotzdem sind nach ADAC-Einschätzung die Spritpreise in Deutschland deutlich zu hoch. Lohnt sich das Tanken in Polen also noch? So sehen aktuell die Spritpreise an den polnischen Tankstellen bei der deutsch-polnischen Grenze aus.

Günstiger tanken in Polen: Spritpreise in Slubice und bei Hohenwutzen

In Polen kann man immer noch billiger tanken. Im europäischen Vergleich sind Diesel sowie Benzin in Polen im Durchschnitt am billigsten. Der wöchentliche Durchschnitt liegt diese Woche (Montag, 25. bis 30. September 2023) für Diesel bei 1,37 Euro pro Liter. Für Bleifrei Super liegt der Preis bei 1,40 Euro pro Liter. Das veröffentlicht der ADAC auf seiner Webseite unter den aktuellen Spritpreisen in Polen

Diesel 1,59 Euro pro Liter, Super 1,62 Euro pro Liter und Plus 1,72 Euro pro Liter. In Diesel im Durchschnitt 1,20 Euro pro Liter und Super E5 1,34 Euro pro Liter (mehr-tanken.de). In Hohenwutzen kostete zuletzt der. In Słubice kostete gestern (Mittwoch, 27. September 2023) der(mehr-tanken.de).

Man solle nicht mehr als zehn Liter Kraftstoff im Reservekanister mitzuführen – aus Sicherheitsgründen, sagt der ADAC. Die Tankstellen in Polen sind wochentags, Montag bis Freitag, von 8 bis 19 Uhr geöffnet. Am Wochenende, Samstag und Sonntag, sowie an Feiertagen sind polnische Tankstellen in der Regel von 7 bis 17 Uhr geöffnet. In großen Städten und entlang der Hauptreiserouten sind Tankstellen oft rund um die Uhr offen. Für die Autogasbetankung wird ein Adapter (Dish-Anschluss) benötigt.