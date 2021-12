Viele Kerzen brennen vor auf einem Gehweg vor einem Einfamilienhaus in einem Ortsteil der Stadt Königs Wusterhausen im Landkreis Dahme-Spreewald. Am 04.12.2021 hatten Zeugen in diesem Einfamilienhaus leblose Personen gesehen und die Polizei alarmiert. © Foto: Patrick Pleul/dpa