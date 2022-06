Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) sieht in einer rechtsextremen Formation aus AfD , dem Lausitzer Verein „Zukunft Heimat“ und dem Compact-Magazin mit Sitz in Werder/Havel die größte Gefahr für die Demokratie. Was sich hier in Brandenburg zusammenbraue, sei deutschlandweit selten anzutreten, schätzte der Minister ein. Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie sei eine weitere Verächtlichmachung demokratischer Strukturen zu beobachten, sagte er am Montag (13. 06.) bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes für das Jahr 2021.