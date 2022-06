Ein Mensch starb, fünf weitere wurden lebensgefährlich verletzt, als ein Auto am Mittwoch in der Innenstadt von Berlin in eine Personengruppe gefahren ist. Weitere drei Menschen wurden schwer, eine noch unbekannte Anzahl von Personen leicht verletzt. Die lebensbedrohlich und schwer Verletzten wurden in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Die Leichtverletzten und Augenzeugen erhalten laut Feuerwehr eine psychosoziale Notfallversorgung in der Berliner Gedächtniskirche. Die Polizei sprach von insgesamt mehr als einem Dutzend Verletzten.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur eine Schülergruppe betroffen. Die Polizei zunächst keine Angaben dazu und verwies auf Angehörige, die noch informiert werden müssten. Auf Twitter gab die Behörde eine Möglichkeit bekannt, wie sich Angehörige informieren können: „Unsere Personenauskunftsstelle für Angehörige ist erreichbar unter 030 - 84854460“, hieß es. Bei dem Todesopfer handelt es sich um eine Frau. Die Schülergruppe kam nach dpa-Informationen nicht aus Berlin.

Renault-Kleinwagen an der Straßenecke Ku'damm und Rankestraße auf den Bürgersteig des Ku'damms und in eine Menschengruppe. Dann fuhr er den Angaben zufolge zurück auf die Kreuzung und knapp 200 Meter weiter auf der Tauentzienstraße Richtung Osten. Kurz vor der Ecke Marburger Straße lenkte er den Wagen erneut von der Straße auf den Bürgersteig, touchierte ein anderes Auto, überquerte die Marburger Straße und landete im Schaufenster eines Parfümerie-Geschäfts mit der Adresse Tauentzienstraße 16. Nahe der Kreuzung Kurfürstendamm, Rankestraße und Tauentzienstraße lag nach dem Vorfall eine abgedeckte Leiche. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Mann gegen 10.26 Uhr seinenund in eine Menschengruppe. Dann fuhr er den Angaben zufolge zurück auf die Kreuzung und knapp 200 Meter weiter auf derKurz vor derlenkte er den Wagen erneut von der Straße auf den Bürgersteig, touchierte ein anderes Auto, überquerte die Marburger Straße und landete im. Nahe der Kreuzung Kurfürstendamm, Rankestraße und Tauentzienstraße lag nach dem Vorfall

Mutmaßlicher Fahrer von Passanten festgehalten

Der Pressesprecher der Polizei, Thilo Cablitz, sagte: „Wir wissen zum jetzigen Zeitpunkt nicht, ob es sich um eine Vorsatztat oder einen Verkehrsunfall handelt.“ Indikatoren, die für eine Vorsatztat sprechen würden, würden nun unter anderem abgeglichen mit der Spurenlage und Zeugenaussagen. „Ich möchte mich aber nicht auf Spekulationen einlassen“, sagte Cablitz mit Blick auf die Entfernung zwischen den beiden Unfallstellen.

Der mutmaßliche Fahrer des Fahrzeugs wurde von der Polizei vor Ort festgehalten, so Cablitz. Zeugen sollen den Fahrer an die Beamten übergeben haben. Bei dem Mann handelt es sich laut Polizeiangaben um einen 29 Jahre alten in Berlin lebenden Deutsch-Armenier. Er sei ansprechbar und werde vernommen. Es werde zudem geprüft, ob auch ein medizinischer Notfall in Betracht komme.

Der Bereich zwischen Rankestraße und Marburger Straße ist weiträumig abgesperrt. Die Polizei ist mit 130 Einsatzkräften vor Ort, die Feuerwehr mit 60.

Erste Augenzeugenberichte aus Berlin

Vor Douglas, wo das Auto hinter der zerborstenen Scheibe zum Stehen gekommen ist, zeigt sich ein Bild der Verwüstung. Zerstörte Stühle eines Bistros, zerstörte Blumenkübel und Papierrollen liegen am Boden: "Das haben wir für die Erste Hilfe benutzt, berichtet Feres Amiri vom Mittagsbistro "Green Rabitt" gleich nebenan. Ich war gerade erst zur Arbeit gekommen, als ich einen lauten Knall hörte". Der 19-Jährige bot sich als Ersthelfer an. Ein Mann, dem das Auto die Füße weggerissen hat, lag am Boden, zitterte und konnte sich nicht mehr bewegen. Er blutete stark am Hals. Ich bat, dass doch jemand die Blutung stoppen soll. Ich glaube, er musste später reanimiert werden."

Der junge Bistro-Angestellte erinnert sich auch an eine schwangere Frau in der 26. Woche, die eine schwere Fraktur am Bein hatte. Die Douglas-Chefin hat sich um sie gekümmert. Sie hat überhaupt die Erste Hilfe ganz toll organisiert und ihre Angestellten angewiesen, wer wem helfen soll. "Schlimm fand ich die ganzen Schaulustigen, die einfach da standen und mit ihren Handys gefilmt haben anstatt zu helfen", sagt Amiri, der selbst noch ganz geschockt vom Geschehen ist.

Aufruf der Polizei

Die Berliner Polizei hat dazu aufgerufen, keine Bilder vom tödlichen Vorfall an einer Einkaufsstraße zu posten. „Wir bitten Zeuginnen & Zeugen, Hinweise und Mediendateien zum Geschehen #Tauentzienstraße an unser Hinweisportal zu übersenden“, twitterte die Polizei am Mittwochmittag. „Bitte verbreiten Sie keine Aufnahmen vom Ereignisort im Netz. #b0806 #Charlottenburg.“

Betroffenheit in Europa, Bund und Land

Bundesregierung hat nach dem tödlichen Vorfall ihr Mitgefühl ausgedrückt. Die Regierung sei „sehr betroffen und erschüttert“, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann. Die Gedanken und das Mitgefühl seien bei den Verletzten und ihren Angehörigen. Auch ein Sprecher von Diehat nach dem tödlichen Vorfall ihr Mitgefühl ausgedrückt. Die Regierung sei „sehr betroffen und erschüttert“, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann. Die Gedanken und das Mitgefühl seien bei den Verletzten und ihren Angehörigen. Auch ein Sprecher von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) drückte den Betroffenen Mitgefühl aus. „Vor allen Dingen gilt unsere Hoffnung, dass die Schwerverletzten und Verletzten wieder genesen“, sagte er. Ermittlungen und Aufklärung liefen unter Hochdruck, es sei aber zu früh, über Hintergründe zu sprechen.

Die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hat den Betroffenen Unterstützung zugesagt. „Wir werden alles dafür tun, den Betroffenen zu helfen“, sagte Giffey am Mittwoch. Ebenso werde alles dafür getan, den Hergang aufzuklären. „Wir wissen, dass wir eine Tote und zehn Schwerverletzte haben.“

Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) hat sich schockiert über den Vorfall mit einem Toten und mehreren Verletzten in der Nähe der Gedächtniskirche gezeigt. „Ich bin in der Lagezentrale und informiere mich laufend. Meine Gedanken und mein tiefes Mitgefühl sind bei allen Betroffenen!“, twitterte Spranger am Mittwoch. „Ich bin schockiert über den Vorfall in Charlottenburg.“

Der Unfallort befindet sich unweit der Gedächtniskirche am Breitscheidplatz in Berlin-Charlottenburg. Dort war im Dezember 2016 der islamistische Attentäter Anis Amri mit einem Lkw in einen Weihnachtsmarkt gefahren. Damals starben zwölf Menschen, mehr als 70 wurden verletzt.

EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola hat sich angesichts des tödlichen Vorfalls durch einen Autofahrer in Berlin betroffen gezeigt. Sie wolle im Namen des Europaparlaments sagen, „dass unsere Gedanken bei den Angehörigen der getöteten Person und den Überlebenden sind“, sagte Metsola am Mittwoch im Straßburger Europaparlament.

In Berlin weckt der Vorfall auch Erinnerungen an den Tod von vier Menschen im Bezirk Mitte im Jahr 2019: Ein Mann war damals mit seinem schweren Wagen von der Invalidenstraße abgekommen. Der SUV überschlug sich und tötete auf dem Gehweg einen Dreijährigen und seine Großmutter sowie zwei Männer. Im Februar 2022 war der Fahrer zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren verurteilt worden. Er war trotz einer Epilepsie-Erkrankung und einer Gehirnoperation einen Monat vor dem Unfall Auto gefahren.

Die Gegend, in der sich der tödliche Vorfall ereignete, ist wegen der vielen Geschäfte, Cafés und Sehenswürdigkeiten oft sehr belebt. Sie ist ein Anziehungspunkt für Touristen aus dem In- und Ausland. In der Nähe befinden sich zum Beispiel der Zoologische Garten , der Bahnhof Zoo und das Kaufhaus des Westens (KaDeWe).

Der Artikel wird aktualisiert, sobald neue Informationen vorliegen.