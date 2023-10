Am Sonntag (15.10) können die rund 30 Millionen wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger Polens bei den Parlamentswahlen ihre Stimme abgeben. Das Ergebnis der Wahl wird einen wesentlichen Einfluss darauf haben, ob sich die Beziehungen zur Europäischen Union wieder bessern werden.

Eine zentrale Rolle spielt der Machtkampf zwischen den politischen Rivalen Jarosław Kaczyński und Donald Tusk.

Die letzte Parlamentswahl in Polen fand am 13. Oktober 2019 statt. Damals gewann die PiS mit 43,6 Prozent der Stimmen und erreichte damit das beste Wahlergebnis einer Partei bei einer demokratischen Wahl in Polen. Zuletzt wurde in Polen am 28. Juni und im zweiten Wahlgang am 12. Juli 2020 die Präsidentschaft gewählt.