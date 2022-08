Deutschpunk-Veteranen in den Startlöchern: Die Ärzte. Gleich drei Open Air-Konzerte hintereinander spielt die selbsterklärte „beste der Welt aus Berlin“ dort. Sehr zur Freude der Fans, die lange auf gemeinsame Auftritte von Farin Urlaub, Bela B und Rod warten mussten. Ganze sieben Jahre hat es gedauert, ehe das Trio 2020 mit dem Album „Hell“ wieder von sich hören ließ. Ein Jahr später legten sie dann ihr 14. Studioalbum „Dunkel“ nach. Und als wären zwei Alben nicht genug, gab es auch noch zwei Touren, die nun zum Konzert-Hattrick führen. Alle Infos zum Die Ärzte-Wochenende in Tempelhof. Bob Dylan auf Deutschland-Tour 2022 Termine, Tickets, Vorverkauf für The Rough and Rowdy Days Tour – drei Konzert in Berlin Berlin Kaum haben Die Toten Hosen die Bühne auf dem ehemaligen Flughafen in Berlin-Tempelhof verlassen, stehen bereits die nächstenin den Startlöchern: Die Ärzte.hintereinander spielt die selbsterklärtedort. Sehr zur Freude der Fans, die lange auf gemeinsame Auftritte vonwarten mussten. Ganze sieben Jahre hat es gedauert, ehe das Trio 2020 mit demwieder von sich hören ließ. Ein Jahr später legten sie dann ihr 14. Studioalbumnach. Und als wären zwei Alben nicht genug, gab es auch noch zwei Touren, die nun zum Konzert-Hattrick führen. Alle Infos zum Die Ärzte-Wochenende in Tempelhof.

Das Wichtigste im Überblick

● Die Ärzte spielen am 26., 27. und 28. August drei Konzerte in Berlin

● Veranstaltungsort ist der Flughafen Tempelhof (Platz der Luftbrücke 5, 12101 Berlin)

14.30 Uhr (26. und 27. August) bzw. 13.30 Uhr (28. August), Konzertbeginn: 18 Uhr (26. und 27. August) bzw. 17 Uhr (28. August) Ärzte-Drummer Bela B. beim ersten „Ärztival“ im RheinEnergieStadion in Köln.

© Foto: Rolf Vennenbernd/dpa ● Einlass Konzertgelände:(26. und 27. August) bzw.(28. August), Konzertbeginn:(26. und 27. August) bzw.(28. August)

Gibt es noch Tickets für eines der Ärzte-Konzerte in Tempelhof?

Leider nein. Alle drei Konzerte sind ausverkauft.

Für alle, die nun verzweifelt die hinteren Ecken des Internets durchforsten, gilt: Aufgepasst! Dass auf Ticketbörsen wie Viagogo, Ticketbande und Co. scheinbar noch Kontingente vorhanden sind, sollte mit Vorsicht genossen werden. Die von privaten Anbietern ausgewiesenen Tickets sind oft nicht nur überteuert, sie kommen häufig nicht mehr rechtzeitig an. Schlimmer noch: mitunter handelt es sich gar nicht um echte Tickets. Der Konzert-Veranstalter Loft weist ausdrücklich darauf hin, dass neben OPM/Bademeister und Eventim keine Anbieter zum Ticketverkauf autorisiert sind und somit nicht mit originalen Karten beliefert wurden.

Welche Bands spielen als Support?

Am Freitag wird die „beste Band der Welt aus Berlin“ von den Donots begleitet. Neben den Alternativ-Rockern aus Ibbenbüren komplettiert das Berliner Trio Shirley Holmes das Vorprogramm.

Für das Konzert am Samstag sind die Spandauer Genre-Kombinierer von SDP sowie Muff Potter als Vorgruppen angekündigt.

Abgeschlossen wird der Tempelhofer Konzert-Reigen mit Unterstützung der schwedischen Rocker von Royal Republic und der Deutsch-Punk-Formation The Dead End Kids.

Wie komme ich am besten zum Tempelhofer Feld?

Öffentliche Verkehrsmittel

Das riesige Veranstaltungsgelände ist über gleich mehrere U-Bahnlinien zu erreichen. Die Linie U6 fährt die an der westlichen Seite des Tempelhofer Feldes gelegenen U-Bahnstationen Platz der Luftbrücke, Paradestraße sowie den U- und S-Bahnhof Tempelhof an. Auch wer mit der U7 die Stationen Gneisenaustraße oder Mehringdamm anfährt, kommt von dort zu Fuß (ca. 30 Min.) zum Feld. Gleiches gilt für eine Anfahrt mit der U8 zur Station Boddinstraße, die östlich des Feldes liegt.

Auch mit den Ringbahnlinien der S-Bahn S41 und S 42 sowie der S45 und S46 geht es zur Konzertstätte. Haltestelle: Tempelhof.

Per Bus geht es mit dem M43 zu den Haltestellen Platz der Luftbrücke, Columbiadamm/Friesenstraße, Golßener Straße und Friedhöfe.

Eintrittskarte ist ab zwei Stunden vor Einlass und bis 3 Uhr des Folgetages im Tarifbereich Berlin ABC zur An- und Abreise gültig. Tempelhof Sounds, Die Toten Hosen und jetzt das Ärzte-Tripel – der ehemalige Flughafen Tempelhof war zuletzt immer wieder Austragungsstätte für Konzerte.

© Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa Dieist abundim Tarifbereich Berlin ABC zur An- und Abreise gültig.

Anreise per Auto

Ist eher schwierig. In der Nähe des Veranstaltungsgeländes stehen keine Parkplätze zur Verfügung. Wer keine andere Wahl hat, dem rät der Veranstalter zu „park & ride“ und weiträumigem Ausweichen. Parkplätze stehen am Messegelände in der Masurenallee, am Hammarskjöldplatz, sowie in der Jafféstraße zur Verfügung – teilweise kostenpflichtig. Von dort aus kann mit der S-Bahn (s.o.) die weitere Anreise Richtung Tempelhof stattfinden.

Ich bin da, wo geht‘s rein?

Wer ein offizielles Ticket gekauft hat, bekommt vom Ticketanbieter automatisch eine Info-Mail mit individualisierten Anreise-Infos, die einen von zwei Einlässen zuweisen.

Norden über den Columbiadamm: Der Einlass zum Konzertgelände erfolgt im

Süden erfolgt der Einlass über den Tempelhofer Damm: Imerfolgt der Einlass über den

An beiden Einlässen gibt es einen barrierefreien Eingang für Menschen mit Behinderungen.

Inhaber*innen eines Schwerbehindertenausweis mit dem Merkzeichen B können kostenfrei eine Begleitperson mitbringen. Der Schwerbehindertenausweis ist am Einlass vorzuzeigen. Besucher*innen, die Medikamente oder medizinische Hilfsmittel jeglicher Art mit auf das Veranstaltungsgelände bringen möchten, bittet der Veranstalter um entsprechende Nachweise über die Notwendigkeit dabei zu haben.

Was darf ich mit aufs Konzertgelände nehmen?

Pro Person ist ein 0,5 Liter-TetraPak oder eine 0,5 Liter-PET-Flasche mit ausschließlich nichtalkoholischem Inhalt erlaubt.

Besucher*innen dürfen eine Gürtel- bzw. Hüfttasche oder einen Turnbeutel/Jutebeutel, bis zu einer Größe von ca. 20 x 20 x 30 cm (maximal DIN A4) bei sich tragen.

Außerdem erlaubt sind flüssige Hygiene- und Gesundheitsartikel bis je 100ml in geeigneten Plastikgefäßen (nicht mehr als 2 Stück pro Person).

Nicht mit auf das Gelände dürfen...

Seeed in Berlin Schwächeln bei Auftaktkonzert in der Wuhlheide – erwartbarer Spaßfaktor Berlin Gläser, Dosen, Kanister, Trinkrucksäcke, Schuss-, Hieb-, Stich- und sonstige Waffen aller Art, Feuerwerkskörper, Wunderkerzen, Sternwerfer und sonstige pyrotechnische Gegenstände (u.a. „Bengalische Feuer“) sowie Tiere (mit Ausnahme von Assistenzhunden).

Wie sieht es mit der Barrierefreiheit aus?

Toiletten

An beiden Einlässen befinden sich behindertengerechte Mobiltoiletten. Auf dem Gelände gibt es wassergespülte, barrierefreie Toiletten. Diese sind speziell gekennzeichnet und mit Handwaschbecken, Desinfektionsmittel und Beleuchtung ausgestattet. Wer einen ungestörten Platz braucht, um sich medizinisch zu versorgen, kann sich an das Inklusions-Team oder den Sanitätsdienst vor Ort wenden.

Erhöhte Podeste

Auf dem Veranstaltungsgelände gibt es zwei erhöhte Podeste. Diese können von Rollstuhlfahrer*innen mit „Rolli-Ticket“ und deren Begleitpersonen genutzt werden. Eine feste Reservierung ist aufgrund der Auslastung nicht möglich.

Weitere Sitzmöglichkeiten stehen zur Verfügung. Menschen mit Gehbehinderung, Schwerbehindertenausweis oder kleinwüchsige Besucher*innen bitten die Veranstalter sich diesbezüglich vor Ort an das Team von Barrierefrei Feiern zu wenden.

Barrierefreie Mobiltoiletten befinden sich jeweils direkt bei den Podesten.

Buffalo Bill, Berlin MMXXII – Wie war das noch mit den Ärzte-Touren?

Den Fans dürfte es herzlich egal sein – streng genommen sind die drei Konzerte in Tempelhof dieses Wochenende aber Teil zweier unterschiedlicher Tourneen der Ärzte. Während die Show am Freitag zum Terminplan der Buffalo Bill in Rom-Tour gehört, die Farin, Bela und Rod durch Deutschland, Österreich und die Schweiz führt, gehören die beiden Konzerte am Samstag und Sonntag zur Berlin Tour MMXXII. Sie führte das Trio dieses Jahr durch kleine und mittelgroße Clubs der Hauptstadt, wie dem Schokoladen und dem SO36, genauso wie auf große Bühnen in der Zitadelle Spandau und jetzt eben dem Flughafen Tempelhof.

Wo spielen Die Ärzte dieses Jahr noch?

Für die Berlin Tour MMXXII war es das fast. Das letzte Konzert der Hauptstadt-Tour findet am Dienstag, dem 6. September im Metropol statt – und ist ausverkauft.

Buffalo Bill in Rom-Tour aus. Sie führt die „beste Band der Welt aus Berlin“ noch bis Mitte September durch Deutschland und Österreich. Für einige der Konzerte gibt es auch noch Tickets. Anders sieht es auf deraus. Sie führt die „beste Band der Welt aus Berlin“ nochdurch