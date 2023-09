Die Ärzte sind gerade „on tour“ mit „Herbst des Lebens“. Die Tickets waren innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Doch die nächste Tour der Ärzte ist für 2024 bereits geplant und damit auch Konzerte in Berlin.

Die Ärzte rocken im August 2024 zweimal auf dem Tempelhofer Feld in Berlin, dem Areal des früheren Flughafens. Für den 23. und 24. August 2024 kündigte die selbst ernannte „Beste Band der Welt“ zwei Konzerte unter dem Titel „OMG die Ärzte LOL“ an.

Am 23. August und am 24. August 2024 treten Die Ärzte wieder auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof in Berlin auf. An beiden Tagen ist um 13 Uhr Einlass und Beginn um 16:30 Uhr.

Tickets können bereits auf der Webseite der Band erworben werden. Die Tickets für die abgesagten Konzerte 2022 sind für 2024 nicht gültig. Es müssen neue Karten erworben werden. Einen Stehplatz mit freier Platzwahl kann man für 82,00 Euro erwerben (Stand: 06.09.2023) und ein Sozialticket für 19,90 Euro. Pro Person können acht Tickets gekauft werden. Die Tickets gelten als Fahrausweise zwei Stunden vor Einlass und bis 3 Uhr des Folgetages.

„Herbst des Lebens“-Tour 2023

Auftakt für die „Herbst des Lebens“-Tour war am 29. und 30. August 2023 in Wien. Die für ihr stets wechselndes Bühnenprogramm bekannte Band zieht dann weiter nach Offenbach, Potsdam, Bremen, Münster, Köln, Zürich, Bielefeld, Hamburg, Saarbrücken, Leipzig und Oberhausen. Für ihre Heimatstadt Berlin haben Die Ärzte zwei Konzerte am 13. und 14. September 2023 eingeplant. In Potsdam trat die Band am 5. und 6. September 2023 im Waschhaus auf.

Wo kommen Die Ärzte auf ihrer „Herbst des Lebens“-Tour 2023 noch hin?

08.09.2023 Bremen Pier 2 (Ausverkauft)

09.09.2023 Bremen Pier 2 (Ausverkauft)

11.09.2023 Münster MCC Halle Münsterland (Ausverkauft)

13.09.2023 Berlin Columbiahalle (Ausverkauft)

14.09.2023 Berlin Columbiahalle (Ausverkauft)

16.09.2023 Köln Palladium (Ausverkauft)

17.09.2023 Köln Palladium (Ausverkauft)

28.09.2023 CH-Zürich The Hall (Ausverkauft)

29.09.2023 CH-Zürich The Hall (Ausverkauft)

01.10.2023 Bielefeld Lokschuppen (Ausverkauft)

02.10.2023 Bielefeld Lokschuppen (Ausverkauft)

04.10.2023 Hamburg Edel-Optics.de Arena

05.10.2023 Hamburg Edel-Optics.de Arena (Ausverkauft)

07.10.2023 Saarbrücken Saarland Halle (Ausverkauft)

09.10.2023 Leipzig Haus Auensee (Ausverkauft)

10.10.2023 Leipzig Haus Auensee (Ausverkauft)

12.10.2023 Oberhausen Turbinenhalle (Ausverkauft)

13.10.2023 Oberhausen Turbinenhalle (Ausverkauft)

14.10.2023 Oberhausen Turbinenhalle (Ausverkauft)

Die Ärzte auf dem Feld Tempelhof 2022

August 2022 spielten Die Ärzte wie auch die Toten Hosen auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof. Nachdem das erste der drei Bereits imspielten Die Ärzte wie auch die Toten Hosen auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof. Nachdem das erste der drei 2022-Konzerte wegen Unwetter abgesagt wurde, fanden die anderen zwei Konzerte auf dem Tempelhofer Feld statt. Donots, Shirley Holmes, SDP sowie Muff Potter, The Dead End Kids und Royal Republic waren 2022 die Bands im Vorprogramm.

Wie auch bei den Toten Hosen waren die Tempelhof-Konzerte der Ärzte ökologisch-nachhaltig. Sie wurden mit 100 Prozent Ökostrom betrieben, die Konzert-T-Shirts waren kompostierbar und es wurden Humus-Toiletten bereitgestellt.

Während andere Bands auf einer Tour unterwegs waren, hatten Bela, Farin und Rod gleich zwei am Start im Jahr 2022: Auf der „Buffalo Bill in Rom“-Tour ging es für die drei Musiker durch Deutschland und Österreich. Und bei der „Berlin Tour MMXXII“ tourten sie nur durch ihre Heimatstadt Berlin.