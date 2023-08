Es ist Berlins wohl größter Kulturzirkus: das Lollapalooza. Auch in diesem Jahr lädt das Musikfestival wieder vor und in das Olympiastadion Berlin. Diesmal findet das Spektakel aus Live-Acts, Kunst, Mode und ganz viel Lifestyle am 9. und 10. September statt.

Im vergangenen Jahr kamen rund 100.000 Besucherinnen und Besucher auf das riesige Gelände im Westen der Hauptstadt, um zu Acts wie Machine Gun Kelly, Kraftklub, Seeed und AnnenMayKantereit zu feiern. Wer diesmal auf den Bühnen des Lollapalooza steht, wie man am besten zum Olympiagelände kommt und was es sonst noch rund um das Festival zu wissen gibt – Antworten auf die wichtigsten Fragen gibt es hier.

Das Wichtigste im Überblick

9. und 10. September 2023 statt ● Das Lollapalooza in Berlin findet amstatt

● Veranstaltungsort ist das Olympiastadion und der Olympiapark im Berliner Ortsteil Westend

● Das Festivalgelände ist am Samstag (9. September) von 10 bis 1 Uhr und am Sonntag (10. September) von 10 bis 0 Uhr geöffnet

Als Headliner mit dabei sind Mumford & Sons, Imagine Dragons, Ava Max, Jason Deruolo und Macklemore

Gibt es noch Tickets für das Lollapalooza 2023?

Ja, gibt es! Aktuell (Stand: 7. August) kostet ein Ticket für beide Festivaltage 189 Euro, als Teen Ticket (12- bis 15-Jährige) 119 Euro und VIP-Ticket 329 Euro. Tagestickets gibt es für 109 Euro. Zusätzlich zum 2-Tagesticket gibt es für 170 Euro die Lolla Experience, u.a. mit Fastlane und Goodiebag. In Verbindung mit einem Tagesticket kostet die Lolla Experience 90 Euro. Für alle, die in Gruppen von fünf kommen, empfiehlt sich ein Friends-Ticket für 185 Euro pro Person.

Gekaufte Tickets sind personalisiert und müssen im Vorfeld aktiviert werden. Die Tickets sind wenige Tage vor dem Festival über das nötige Ticketmaster-Konto abrufbar.

Welche Acts sind beim Lollapalooza 2023 dabei?

Die britische Folk-Rock-Band Mumford & Sons mit Frontmann Marcus Mumford (Bild) gehören zu den Headlinern des Lollapalooza 2023.

© Foto: Jens Kalaene/dpa

Mit Headlinern wie Mumford & Sons, Macklemore, Imagine Dragons und David Guetta ist nicht nur eine sehr internationale Künstler-Riege auf den Lollapalooza-Bühnen stark vertreten, auch die frühen 2010er Jahre sind es. Einzige Frau in der ersten Reihe des Line-Ups ist der US-amerikanische Popstar Ava Max, für die es seit ihrer Debüt-Single „Sweet but Psycho“ 2018 steil die Karriereleiter nach oben ging.

Sie ist die einzige weibliche Headlinerin des Lollapalooza 2023: Ava Max

© Foto: Valentin Flauraud/dpa

Doch auch deutschsprachige Acts lassen es sich nicht nehmen, auf dem bunten Kultur-Jahrmarkt aufzutreten. Neben Rapper Alligatoah ist auch das Berliner Hip-Hop-Duo SDP dabei. Und die irgendwo zwischen Indie- und Art-Rock verorteten Jungs von Bilderbuch nehmen extra den Weg aus Wien auf sich, um auf dem Berliner Olympiagelände Hits wie „Maschin“ zu spielen.

Wie komme ich zum Lollapalooza 2023?

Bei rund 100.000 Besucherinnen und Besuchern gehören auch volle S-Bahnen am Olympiastadion zum Lollapalooza Berlin.

© Foto: Christoph Soeder/dpa

Öffentliche Verkehrsmittel

● S-Bahn: Die Linien S3 und S9 halten am S-Bahnhof Olympiastadion. Von dort aus ist es nur ein kurzer Fußweg bis zum Stadion (Eingang Südtor über den Ausgang Flatowallee: 200 Meter, Eingang Osttor über den Ausgang Trakehner Allee: 250 Meter).

● U-Bahn: Die U2 fährt den U-Bahnhof Olympiastadion an. Von dort sind es zu Fuß 500 Meter zum Eingang Osttor bzw. 870 Meter zum Eingang Südtor.

● Bus: Die Linien M49 und 218 fahren die Haltestelle Flatowallee an. Von dort ist es ein kurzer Fußweg zum Stadion. Die Linie 104 hält am U-Bahnhof Neu-Westend. Von dort aus geht es entweder direkt zu Fuß zum Stadion oder mit der U-Bahnlinie U2 eine Haltestelle weiter zum Bahnhof Olympiastadion.

Anfahrt mit dem Auto

Die Adresse fürs Navi ist: Olympischer Platz 3, 14053 Berlin

Vor Ort wird es allerdings keine offiziellen Parkplätze für Ticketinhaber geben. Rund um das Olympiastadion gibt es aber öffentliche Parkplätze, die (teilweise gebührenpflichtig) genutzt werden können.

Cashless Festival – bargeldlose Bezahlung auf dem Lollapalooza 2023

Egal, ob an Bars, im Food-Court oder an beim T-Shirt-Kauf am Merch-Stand – auf dem gesamten Festivalgelände des Lollapalooza wird ausschließlich bargeldlos bezahlt. Die Festival-Macher wollen so lange Warteschlangen vermeiden und Diebstahl vorzubeugen.

Das Bezahlen ermöglicht dabei ein Chip im Festivalbändchen. Auf ihn kann online mit Paypal, Kredit- und EC-Karte bzw. mit Bargeld Guthaben gespeichert werden. Das Aufladen funktioniert über den persönlichen Festivalaccount oder vor Ort an Cashless-Stationen. Ticketinhaber erhalten im Vorfeld eine E-Mail, in der das Prozedere ebenfalls erklärt ist.

Wer nach den zwei Tagen Lollapalooza noch Restguthaben hat, kann dies innerhalb einer Woche nach dem letzten Festivaltag zurückbuchen.

Was darf ich zum Lollapalooza 2023 mitbringen – und was nicht?

Auch an den Eingängen wollen die Organisatoren des Lollapalooza Warteschlangen möglichst vermeiden und empfehlen daher, Taschen entweder gleich ganz zu Hause zu lassen oder sie nur mit dem Nötigsten zu füllen. Erlaubt sind Gürteltaschen / Hüfttaschen, Turnbeutel / Gymbags oder Jutebeutel. Nicht erlaubt sind Rucksäcke und große Taschen, die größer sind als DIN A4-Format.

Familien mit Kindertickets sollen möglichst den Kids & Family Einlass nutzen. Dort darf ein Rucksack oder eine Tasche und ein Kinderwagen pro Kind mitgebracht werden.

© Foto: Britta Pedersen/dpa Familien mit Kindertickets sollen möglichst dennutzen. Dort darf ein Rucksack oder eine Tasche und ein Kinderwagen pro Kind mitgebracht werden.

Auf dem Festivalgelände erlaubt sind Gegenstände wie Kleinbildkameras ohne Objektiv, Einwegkameras, Taschenkameras, Handys, kleine Powerbanks, Decken, E-Zigaretten & Vapes nur für den persönlichen Gebrauch, Deo (kein Sprühdeo, nur Deosticks oder -roller in Plastikverpackung), leere Flaschen aus Aluminium oder Kunststoff und Plastiktrinkbeutel bis 1 Liter. Auf dem Festivalgelände gibt es kostenfrei nutzbare Trinkwasserzapfstellen.

Nicht mit darf professionelles Kamera- und Tonaufzeichnungsequipment, Stative, Objektive oder andere Kamera-Utensilien, Go Pros, Drohnen und Selfiesticks, Glasbehälter (auch Parfümflaschen), Hartverpackungen, Kanister / Dosen, Ein- oder Mehrwegflaschen aus PET, brennbare Flüssigkeiten, Feuerwerkskörper, Fackeln, Wunderkerzen und sonstige pyrotechnische Gegenstände aller Art (einschließlich bengalische Lichter), eigene Lebensmittel (für Allergiker wird es ausreichend kulinarische Alternativen geben), Schusswaffen, Waffen, Hieb- und Stichwaffen, Pistolen, Munitionsgürtel sowie jegliche gefährliche Gegenstände (spitz, scharf, heiß etc.).

Eine vollständige Liste, was mit auf das Lollapalooza darf und was nicht, gibt es auf in den FAQs des Festivals

Wie steht es um die Barrierefreiheit auf dem Lollapalooza 2023

Das Lollapalooza stellt auf dem Festivalgelände ein barrierefreies Ruhezimmer, einen Kühlschrank für Medikamente, Aussichtsplattformen sowie spezielle Toiletten bereit. Wer diese nutzen möchte, wird gebeten, sich vor dem Festival anzumelden. Noch ist das Anmeldungsformular allerdings nicht aufrufbar (Stand: 7. August).

Tickets für Rollstuhlfahrer:innen und Schwerbehinderte mit Begleitung gibt es über den Ticketmaster Kundenservice unter 030-40818824 (erreichbar täglich zwischen 10 und 18 Uhr).