Die Fans von Herbert Grönemeyer können es kaum erwarten. Am 24. März 2023 erscheint sein neues Album „Das ist los“. Bereits im November 2022 stellte der 66-Jährige seine erste Single „Deine Hand“ vor - mit einem Auftritt bei „Wetten, dass“. Die zweite Single „Urverlust“ erschien kurz vor Weihnachten.

Nun hat Herbert Grönemeyer ein weiteres Lied aus dem kommenden Album veröffentlicht: „Angstfrei“. Die Musikkritiker bescheinigen Grönemeyer, dass er sich dabei am Sound der 80er-Jahre bedient, Vergleiche mit der „Neuen Deutschen Welle“ werden gezogen. Die Fans wird es kaum stören. Der Text ist wieder Wortakrobatik pur - und zeugt von Grönemeyers Haltung. Er will ermutigen und motivieren: „In der Unruhe liegt die Kraft.“

Es ist so - ähnlich. Ein Vergleich mit markanten Gebäuden bringt es ans Licht: In Grönemeyers Musikvideo „Angstfrei“ wird in einem bedeutenden Bau der DDR- Kulturgeschichte getanzt: Zu sehen ist, unter anderem, die Aula der Kunsthochschule Berlin-Weißensee. (Sie selbst schreibt sich „weißensee kunsthochschule berlin“). „Aula und auch Vorraum der Kunsthochschule Weißensee wurden als Teil des ursprünglichen Gebäudeensembles in den Jahren 1955/56 erbaut“, heißt es beim Bund Deutscher Architekten (BDA). Im Jahr 2012 gab es für die Instandsetzung und Sanierung von Aula und Vorraum der Kunsthochschule den BDA-Preis. „Das Ensemble zählt zu den herausragenden Bauwerken der Nachkriegsmoderne in der ehemaligen DDR und ist in die Denkmalliste Berlin eingetragen.“ Genau in diesem Saal ist auch Herbert Grönemeyer am Ende des Musikvideos zu „Angstfrei“ zu sehen.