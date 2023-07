Sommerzeit ist Open Air-Zeit . Das wissen auch Kraftklub nur zu gut. Zusätzlich zu diversen Festival-Terminen lädt die fünfköpfige Band aus Chemnitz in dieser Saison zu ihren eigenen Kargo Open Airs. Die Fans in Köln und Wiesbaden durften sich bereits freuen, in der ersten Augustwoche ist die Hauptstadt an der Reihe. Gleich zwei Tage in Folge leuchtet in der Berliner Wuhlheide der deutsche Indie-Leitstern auf – und mit ihm sicher jede Menge Bengalos.

Mit dabei sind nicht nur die Tränen und damit das jüngste musikalische Nebenprojekt von Kraftklub-Gitarrist Steffen Israel. Am zweiten Abend zündet zudem die Indie-Pop-Newcomerin Paula Carolina den Turbo als Voract. Ob es noch Karten gibt und worauf es sonst beim Freiluft-Spektakel im Berliner Osten zu achten gilt – alle Infos gibt es hier.

Das Wichtigste im Überblick

● Die Kargo Open Airs finden am Freitag, dem 4. August 2023, und Samstag, dem 5. August 2023, statt.

● Veranstaltungsort ist die Parkbühne Wuhlheide in Berlin-Köpenick (Adresse: An der Wuhlheide 187, 12459 Berlin)

● Einlass: 18 Uhr, Beginn: 20 Uhr

● Support: Tränen (Freitag), Paula Carolina (Samstag)

Gibt es noch Tickets für das Kargo Open Air?

Leider nein. Beide Shows sind bereits ausverkauft. Auf Kleinanzeigen-Portalen werden allerdings bereits gekaufte Karten zum Weiterverkauf angeboten.

Vorsicht gilt bei Plattformen wie Viagogo, Ticketbande und Co. – Trotz vermeintlich seriösen Auftretens sind die Verkaufsportale nicht lizenziert. Die von privaten Anbietern ausgewiesenen Tickets sind oft nicht nur überteuert, sie kommen häufig nicht mehr rechtzeitig an. Schlimmer noch: Mitunter handelt es sich gar nicht um echte Tickets.

Wie komme ich zum Kargo Open Air in der Wuhlheide?

Per ÖPNV

Empfohlen wird die Anreise per ÖPNV. Möglich ist diese mit der S-Bahnlinie S3 Richtung Erkner bis Bhf. Wuhlheide. Von dort aus sind es zu Fuß ca. 900 Meter, bzw. 8 Minuten durch den Park zur Bühne. Achtung: Aufgrund von Bauarbeiten an der Fußgängerbrücke des S-Bhf. Wuhlheide kann es zu Verzögerungen kommen. Zugänglich ist der S-Bhf. ausschließlich über den Eingang an der Rudolf-Rühl-Allee.

Mit der Tram erfolgt die Anreise über die Linien 27, 60, 61 und 67 bis zur Haltestelle „Freizeit- und Erholungszentrum“.

Im Vorverkauf erworbene Eintrittskarten beinhalten in der Regel den Fahrpreis für die Hin- u. Rückfahrt mit S-Bahn, U-Bahn, Tram und Bus (VBB-Tarifbereiche ABC). Gültigkeit haben diese ab zwei Stunden vor Einlass bis 3 Uhr am Folgetag. Ausnahme sind sogenannte „ [email protected] “, die nicht personalisiert sind.

Per Auto

Wer mit dem Auto anreist, sollte sich auf eine schwierige Parkplatz-Situation einstellen. Über einen eigenen Parkplatz verfügt die Parkbühne Wuhlheide nicht. Bis auf wenige Parkplätze entlang der Straße „An der Wuhlheide“ gibt es keine ausgewiesenen Parkmöglichkeiten für Open Air-Gäste.

Was muss ich beim Einlass beachten?

Auf dem Gelände der Wuhlheide ist die Mitnahme von Getränken bis max. 0,5 Liter Gefäßgröße pro Person im Tetra-Pak oder PET erlaubt. Dies gilt allerdings nur für alkoholfreie Getränke. Nicht erlaubt ist die Mitnahme von Glas, Dosen sowie „sperrigen Gegenständen“ aller Art. Mitgebrachte Taschen oder Rucksäcke dürfen nicht größer als DIN A4 sein. Weitere Informationen gibt es hier

Wie steht es um die Barrierefreiheit in der Wuhlheide?

Es gibt eine begrenzte Anzahl an Parkplätzen für Menschen mit Beeinträchtigung bzw. Rollstuhlfahrer am FEZ, ca. 350 Meter von der Bühne entfernt. Die Zufahrt erfolgt über die Straße „An der Wuhlheide" und „Straße zum FEZ" (nach Unterqueren der Bahnbrücke einbiegen in Parkplatzeinfahrt FEZ-Berlin). Bei der Einfahrt ist der Ausweis (Kennzeichnungen „aG" oder „G") sowie der entsprechende blaue Parkausweis nötig.

Der Zugang zur Wuhlheide erfolgt über den Haupteingang (nicht „Eingang Ost“, sondern weiter in Richtung Norden/S-Bahnhof). Der Zugang für Menschen mit Behinderung/Rollstuhlfahrer befindet sich neben dem Kinderspielplatz. Bei Bedarf steht dort der Arbeiter-Samariter-Bund als Begleitung bereit. Mitgebrachte (benötigte) Begleitpersonen haben ebenfalls stets Zugang, sowohl beim Eingang als auch beim Sitzbereich.

Die ca. 20 Rollstuhlfahrerplätze befinden sich auf der Dammkrone, wo auch die Verkaufsstände sind, etwas oberhalb des Mischpultplatzes. Die Sitzplätze unmittelbar vor dem Rollstuhlfahrerbereich sind reserviert für jeweils eine Begleitperson.

Wie wird das Wetter auf dem Kargo Open Air?

Die Regenwolken hängen hartnäckig über Berlin – und ein Ende ist vorerst nicht in Sicht. Auch für die Woche der Kargo Open Airs von Kraftklub sind (Stand: 28. Juli) ausschließlich Regentage angekündigt. Für die beiden Konzerttage wird die Regenwahrscheinlichkeit noch mit jeweils rund 60 Prozent angegeben. Die Temperaturen sollen bei 21 Grad (Freitag) bzw. 20 Grad (Samstag) liegen. Wer mit Regenjacke kommt, dürfte also klar im Vorteil sein.