Es braucht eine Weile, um sich auf dem weitläufigen Gelände des Olympiastadions zu orientieren. Im äußeren Kreis sorgen eine Alternative-Bühne, zwei Hauptbühnen und eine kleine Bühne für Unterhaltung. In brütender Mittagshitze gibt es hier nicht nur die Möglichkeit, Moderatorin und Autorin Visa Vie und Comedian Ines Anioli, bekannt als Team des Weird Crimes Podcasts, bei ihren Geschichten über groteske Kriminalfälle zu lauschen, Yoga zu machen und bei einem Rave Workout zu schwitzen. Ein paar Besucher suchen und finden eher den nächsten Schattenplatz oder werfen sehnsuchtsvoll einen Blick in das nicht zum Lollapalooza gehörende Sommerbad nebenan.

Abseits der Stages finden spontane Begegnungen mit übergroßen Käfern, Robotern und einem Clown, der aus einer Box springt statt, denn die Lolla Fun Fair schickt verschiedene Künstler auf die Straße, um für Unterhaltung zu sorgen. Das Publikum selbst besteht aus vielen glitzernden und leuchtenden Paradiesvögeln.

Lollapalooza 2023: Viele Genres und Styles

Dass sich das Lollapalooza anfühlt, wie ein einziger Instagram-Hashtag ist selbsterklärend. Doch einige Bands machen das Festival durch unglaublich bewegende Auftritte zu etwas ganz Besonderem. Musikalisch ist alles dabei: atmosphärische Elektromusik von the Blaze, Techno-Pop von Domiziana, melancholische Zeilen von Lauren Spencer Smith, Sommerpop von Zarah Larsson und auch Rap von Graf Fidi, der mit Sprachwitz im Rollstuhl über sein Handicap singt. Inklusion steht auf den Statuten des Festivals und so hat das Lollapalooza für körperlich beeinträchtigte Menschen erhöhte Plätze mit Blick auf die Bühne.

Singer- und Songwriterin Jesse Jo Stark startet das Festival musikalisch in einem Lederschurz mit Netzstrumpfhose und blauglitzerndem Lidschatten. Optisch hebt sie sich nicht von den aufgestylten Festivalbesucherinnen ab, nur singen kann sie besser.

Blasmusik-Elektro und Rosengeschenke im Olympiastadion Berlin

Mit Pomp und Trara eröffnet die elfköpfige Techno-Marching-Band Meute eine der Hauptbühnen. Sie fahren allerlei Blas- und Schlaginstrumente auf. Mit ihrem roten Bühnenoutfit könnten sie gleich an der nächsten Parade teilnehmen. Ein erstes Highlight, denn musikalisch trumpfen Meute auf.

© Foto: Susanne Gietl

Märchenhaft geht es bei Ayliva zu. In „Scheine zählen“ singt sie in fliederfarbenem Kleidchen „Ich zähl alle Rosen, alle, die du gibst“ und verteilt in der gesamten ersten Reihe Rosen. Als sie später sieht, dass ein kleines Mädchen, das bis dato jeden Song mitgesungen hatte, keine Rose hat, steigt sie erneut von der Bühne. Sie singt einige Lieder über ihren Exfreund, lässt die Bühne brennen und eine Konfettikanone schießt zahlreiche Papierherzchen ins Publikum. Und als Moncrieff später flanierend durch das Publikum Cindy Laupers „Time after Time“ singt, klopfen viele Herzen im selben Takt wie seines.

© Foto: Susanne Gietl

Auf einer anderen Stage hält Rapperin Denise Chaila eine Rede über Gutmenschen („soft hearted people“) und wie wichtig es sei, ihr weiches Herz zu beschützen. Ein emotionaler Moment, den Chaila gut mit ihrer Musik abzufangen weiß.

Folkrock und Party

Als es dunkel wird, ist es endlich so weit und die Folk-Rock-Band Mumford & Sons gibt ihren einzigen Deutschlandauftritt. Ein Mitglied der Band feiert Geburtstag, die Fans feiern die Band bei Songs wie „Little Lion Man“ und „Believe“, die bei einer solch lauen Spätsommernacht zum Verweilen einladen. Zum Abschluss steigen Feuerwerkskörper gen Himmel.