Wer die meiste freie Zeit aus dem Jahr 2024 herausholen möchte, achtet auf die Feiertage und Brückentage. Hier gibt es die wichtigsten Termine für Thüringen. Wer seine Schulferien und Feiertage in Thüringen bleiben möchte, hat viele Gründe, um auf Entdeckungstour im eigenen Bundesland zu gehen. Möglich wäre ein Besuch im Thüringer Wald oder ein Ausflug zum Baumkronenpfad im Nationalpark Hainich. In den Pfingstferien zieht es viele Menschen auch in Richtung Rennsteig, um am geschichtsträchtigen Rennsteiglauf teilzunehmen oder andere Menschen bei ihrer Teilnahme anzufeuern.

Wann sind Schulferien in Thüringen ? Wann ist an Pfingsten frei? Wie liegen die Osterferien und Herbstferien ? Wann fangen die Weihnachtsferien 2024 an?

? Wann ist an frei? Wie liegen die und ? Wann fangen die 2024 an? Liegen 2024 Feiertage, die sich für ein langes Wochenende in Verbindung mit Brückentagen eignen?

Manche Feiertage sind nur in bestimmten Bundesländern frei – hier erfahrt ihr, wann es sich lohnt, für ruhigeren Urlaub in ein anderes Bundesland zu fahren.

Pfingsten, Sommerferien und Weihnachtsferien 2024 in Thüringen

Familien planen ihren Urlaub größtenteils rund um die Schulferien der Schülerinnen und Schüler.

● Winterferien 2024: Montag, 12.02. bis Freitag, 16.02.2024

● Osterferien 2024: Montag, 25.03. bis Samstag, 06.04.2024

● Pfingstferien 2024: Freitag, 10.05.2024

● Sommerferien 2024: Donnerstag, 20.06. bis Mittwoch, 31.07.2024

● Herbstferien 2024: Montag, 30.09. bis Samstag, 12.10.2024

● Weihnachtsferien 2024: Montag, 23.12.2024 bis Freitag, 03.01.2025

Gesetzliche Feiertage 2024 in Thüringen

Nicht nur Urlaubstage sind lang ersehnte Ruheinseln. Auch diese 11 Feiertage in Thüringen bieten eine Verschnaufpause.

● Neujahr: Montag, 01.01.2024

● Karfreitag: Freitag, 29.03.2024

● Ostermontag: Montag, 01.04.2024

● Tag der Arbeit: Mittwoch, 01.05.2024

● Christi Himmelfahrt: Donnerstag, 09.05.2024

● Pfingstmontag: Montag, 20.05.2024

● Weltkindertag: Freitag, 20.09.204

● Tag der Deutschen Einheit: Donnerstag, 03.10.204

● Reformationstag: Donnerstag, 31.10.2024

● 1. Weihnachtsfeiertag: Mittwoch, 25.12.2024

● 2. Weihnachtsfeiertag: Donnerstag, 26.12.2024

Brückentage 2024 in Thüringen

länger freihaben. Folgende Brückentage in Mehr freie Zeit mit wenig Urlaubstagen? Wer würde nicht gerne. Folgende Brückentage in Thüringen ermöglichen es.

● Der Freitag nach Christi Himmelfahrt (09.05.2024) ist bereits für Schülerinnen und Schüler in Thüringen ein freier Tag und bietet sich ebenso für alle anderen als Brückentag an.

● Der Tag der Deutschen Einheit (03.10.2024) ist ein Donnerstag. Nimmt man den Freitag danach als Urlaubstag, hat man 4 Tage am Stück frei.

● Der Reformationstag (31.10.2024) bietet ebenso die Möglichkeit, den Tag darauf als Brückentag zu nutzen und sein Wochenende zu verlängern.

● Wer Weihnachten 2024 verlängern will, nutzt den Freitag nach dem 2. Weihnachtsfeiertag (26.12.2024) als Brückentag.

Auf unserer Themenseite erfahren Sie mehr zu Ferien