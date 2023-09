Es ist das größte Spiel in der Vereinsgeschichte. 1. FC Union Berlin trifft bei seiner Premiere in der Champions League am Mittwochabend auf Real Madrid (18.45 Uhr).

Für fast alle Union-Profis ist es ebenfalls das größte Spiel in ihrer bisherigen Karriere. „Das sind einmalige Erfahrungen, auf so einer Bühne im Bernabeu zu spielen. Das darf nicht jeder“, betont Abwehrspieler Robin Gosens. Keine Frage: Am Mittwochabend will jeder unbedingt auf dem Rasen stehen. Oder im Verlauf des ersten Königsklassen-Spiels der Eisernen zumindest eingewechselt werden.

Aber – auch diesmal darf Trainer Urs Fischer natürlich nur elf Spieler für die Startelf nominieren. Die besten Chancen auf den großen Auftritt im Bernabeu dürften im Wesentlichen jene Profis haben, die auch bei der Generalprobe gegen den VfL Wolfsburg (1:2) in der Startelf standen.

Italien-Star Leonardo Bonucci wartet noch auf sein Debüt im Trikot von Union Berlin.

© Foto: Andreas Gora/dpa

Feiert Bonucci sein Debüt?

Spekuliert wird seit Samstag allerdings darüber, ob es womöglich auch eine große Überraschung gibt. Feiert Italien-Star Leonardo Bonucci ausgerechnet gegen Real Madrid sein Debüt im Trikot der Eisernen? Das klingt auf den ersten Blick in der Tat ziemlich überraschend. Denn in der Bundesliga saß Bonucci nach seiner Verpflichtung zweimal 90 Minuten lang nur auf der Bank, weil ihm ohne Sommer-Vorbereitung noch die Spielfitness fehlt.

Für den Europameister von 2021 spricht jedoch, dass er in seiner Karriere schon 84 Partien in der Champions League absolviert hat und damit mit Abstand die meiste Erfahrung auf diesem hohen Niveau besitzt. Bonucci könnte für seine unerfahrenen Mitspieler im Bernabeu zum wichtigen Rückhalt der Defensive werden. Außerdem wurde er schließlich genau für solche Highlight-Spiele wie in Madrid nach Köpenick geholt.

Nur Robin Gosens mit 28 Königsklassen-Partien verfügt ansatzweise über eine ähnliche Erfahrung und lobt Bonucci ausdrücklich: „Bis man richtig spielfit ist, braucht das ein bisschen Zeit. Aber er ist im Training hoch motiviert, pusht die Mannschaft und wird zeitnah sicherlich auch seine Attribute einbringen.“

Auf Trainer Urs Fischer wartet also eine schwierige Entscheidung. Einen weiteren Härtefall gibt es auf der rechten Außenbahn. Hier muss sich Fischer zwischen Kapitän und Vereins-Legende Christopher Trimmel sowie Josip Juranovic entscheiden.

Sheraldo Becker meldet sich zurück

Sheraldo Becker ist nach überstandener Muskelverletzung wieder ein Kandidat für die Startelf. Der Stürmer kam in Wolfsburg zu einem 30-Minuten-Comeback. Becker könnte anstelle von David Fofana auflaufen. Der Neuzugang schaffte es in der Bundesliga noch nicht, an seine gute Frühform aus der Saisonvorbereitung anzuknüpfen.

Bitter für Janik Haberer: Der Mittelfeldspieler kassierte im März im Europa-League-Rückspiel bei Union Saint-Gilloise in der Schlussphase eine umstrittene Gelb-Rote-Karte. Haberer ist deshalb für die erste Partie in der Champions League, ausgerechnet in Madrid, gesperrt. Seinen Platz könnte der wieder genesene Lucas Tousart einnehmen.

Glück hat dagegen Stürmer Kevin Volland. Der Stürmer muss zwar in der Bundesliga nach Rot gegen RB Leipzig für drei Spiele zuschauen. Auf die Champions League hat diese Sperre jedoch keine Auswirkungen. Mit Benedict Hollerbach und Mikkel Kaufmann wurde zwei weitere Sturm-Neuzugänge dagegen erst gar nicht für den Königsklassen-Kader nominiert.