Leonardo Bonucci (36) kommt nach Berlin, das vermeldeten italienische Medien am Donnerstagnachmittag. Die Vereinsikone von Juventus Turin sei demnach auf dem Weg, um einen Vertrag beim 1. FC Union Berlin in der Saison 2023/24 in der Fußball-Bundesliga und der Champions League zu unterschreiben.

Für den Verein in Berlin-Köpenick steht damit ein spektakulärer Transfer in bisher unerreichter Dimension bevor. Allerdings: Der Verein geht damit auch ein Risiko ein.

Leonardo Bonucci bei Union Berlin – sein Vertrag

Der stets gut informierte Transferexperte Fabrizio Romano hat vermeldet, dass sich Bonucci und der 1. FC Union auf einen Einjahresvertrag geeinigt haben. Verschiedene Medien haben ein Video veröffentlicht, auf dem Bonucci beim Einchecken auf dem Mailänder Flughafen zu sehen sein soll.

Demnach wird er am Abend beim 1. FC Union erwartet. Am Freitag soll er laut „Gazzetta dello Sport“ den obligatorischen Medizincheck absolvieren.

Leonardo Bonucci bei Union Berlin – die Ablöse

Laut „Gazzetta“ wird keine Ablöse fällig, weil sich Juventus Turin und der 1. FC Union Berlin darauf geeinigt hätten, das Gehalt für Bonucci zu teilen . Unions Geschäftsführer Oliver Ruhnert hatte am Samstag im ZDF erklärt: „Leonardo Bonucci ist, glaube ich, ein Spieler, der momentan gar nicht mal Ablöse kosten würde.“

Bei Juventus Turin hätte Bonucci noch bis zum Juni 2024 ein Jahresgehalt von etwa 3,5 Millionen Euro netto kassiert, heißt es aus Italien. Der 1. FC Union sei nun bereit, etwa zwei Millionen Euro davon zu übernehmen.

Das restliche Geld soll über eine Entschädigung von Juventus ausgeglichen werden. Trotz dieses Zuschusses: Bonucci dürfte damit zu einem der Spitzenverdiener beim 1. FC Union aufsteigen.

Leonardo Bonucci bei Union Berlin – das Risiko

Dass der Transfer erst in trocknen Tüchern ist, wenn der Spieler tatsächlich den Medizincheck bestanden und danach auch noch den Vertrag unterschrieben hat, ist den Fans des 1. FC Union spätestens seit dem Wintertrubel um den geplatzten Transfer des Spaniers Isco sehr bewusst. Der ehemalige Spieler von Real Madrid sagte kurz vor Ende der Transferperiode doch noch ab. Laut Manager Oliver Ruhnert hatten Isco und seine Berater kurzfristige Änderung am Vertrag gewünscht, die vorher nicht so besprochen worden seien.

Mit der Verpflichtung von Leonardo Bonucci geht der 1. FC Union zudem das Risiko ein, einen echten Weltstar in die Mannschaft zu holen. Was das mit dem Teamgeist der Eisernen macht, wird in den kommenden Wochen zu beobachten sein.

Leonardo Bonucci bei Union Berlin – die Champions League

Am Donnerstagabend kann Bonucci beobachten, welche Gegner der 1. FC Union für die Gruppenphase der Champions League zugelost bekommt. Fakt ist: Sein langjähriger Club Juventus Turin, für den Bonucci Kapitän und Leitfigur war, kann es nicht werden. Juve waren wegen Finanzvergehen vom italienischen Verband zehn Punkte abgezogen worden. Damit reichte es letztlich nur für die Qualifikation für die Europa Conference League. Auf die Teilnahme dort verzichtet der italienische Rekordmeister allerdings.

Bonucci indes kann mit Union in der Königsklasse spielen. Bis zum Montag müssen die Berliner ihren Kader für die Champions League melden.

Leonardo Bonucci bei Union Berlin – die Bundesliga

Am Sonntag könnte Leonardo Bonucci erstmals erleben, wie sich das ausverkaufte Stadion an der Alten Försterei in Berlin-Köpenick so anfühlt. Der 1. FC Union Berlin empfängt Pokalsieger RB Leipzig zum Topspiel in der Fußball-Bundesliga. Ob der 36-Jährige dann schon im Kader steht ist ungewiss. Diese Frage könnte Trainer Urs Fischer beantworten. Am Freitag um 13 Uhr spricht er bei der Pressekonferenz vor dem Spieltag.

1. FC Union Berlin – die Fußball-Bundesliga

1. FC Union Berlin – der DFB-Pokal

1. Runde, 13. August 2023: FC-Astoria Walldorf – Union Berlin 0:4 (0:3)

2. Runde: Die Auslosung findet am 1. Oktober 2023 im Fußballmuseum in Dortmund statt.

Neuzugänge beim 1. FC Union Berlin

Robin Gosens (29, Inter Mailand)

Kevin Volland (31, AS Monaco)

Lucas Tousart (26, Hertha BSC)

Mikkel Kaufmann (22, FC Kopenhagen)

Benedict Hollerbach (22, SV Wehen Wiesbaden)

Alexander Schwolow (31, Hertha BSC)

Brenden Aaronson (22, Leeds United, Leihe)

David Fofana (20, FC Chelsea, Leihe)

Alex Kral (25, Spartak Moskau, Leihe)

